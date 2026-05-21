Лікарні, школи та дитсадки зможуть безоплатно отримувати продукти з держрезерву

Кабмін удосконалив механізм продовольчої підтримки соціальних закладів і населення, яке потребує допомоги в умовах воєнного стану.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке дозволить лікарням, школам, дитячим садкам, будинкам-інтернатам та соціально незахищеним громадянам у разі нагальної потреби оперативно та безоплатно отримувати продукти з державного резерву. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Станом на початок 2026 року в регіонах зберігається близько 14 тисяч тонн пшениці державного резерву, яку за потреби можуть використати для забезпечення таких потреб.

Уряд вніс зміни до постанови №328, які надають обласним військовим адміністраціям та Київській міській військовій адміністрації можливість спрямовувати борошно, крупи, макаронні та хлібобулочні вироби, виготовлені із зерна, зарезервованого для забезпечення нагальних потреб населення в регіонах під час воєнного стану.

У Міністерстві зазначили, що ухвалене рішення має посилити продовольчу безпеку в областях, забезпечити безперервну підтримку соціальної сфери та сприяти оперативному реагуванню на виклики воєнного часу й надзвичайні ситуації в енергетичній сфері.

