В Україні відзначають День вишиванки – як виникло свято та які ще події припадають на 21 травня

21 травня також відзначають Всесвітній день культурного різноманіття.

Фото: vsn.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У третій четвер травня в Україні традиційно відзначають День вишиванки. Свято започаткували у 2006 році студенти факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, які запропонували присвятити один день на рік українській вишитій сорочці.

У 2014 році День вишиванки вийшов за межі студентського середовища та набув міжнародного масштабу. Третій четвер травня для святкування обрали навмисно, адже ініціатори наголошували, що вишиванка є невід’ємною частиною повсякденного життя і культури українців, тому свято має припадати саме на будній день.

Традиційно цього дня в Україні проводять тематичні конкурси, зокрема на найкращу вишиванку чи найкраще фото у вишитому одязі. Світлини у вишиванках публікують не лише українці, а й представники української діаспори та громадяни інших держав.

Крім Дня вишиванки, 21 травня також відзначають Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку, Міжнародний день чаю, День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття.

Історичні події 21 травня

У цей день в різні роки відбулися такі події:

1904 року в Парижі заснували Міжнародну федерацію футбольних асоціацій (ФІФА);

1918 року в Києві представники кількох політичних сил створили Український національно-державний союз для консолідації державотворчих процесів;

1919 року більшовицька влада в Україні націоналізувала всі підприємства, пов’язані з морським і річковим транспортом;

1992 року Верховна Рада Криму скасувала запланований референдум щодо незалежності півострова;

2000 року громадяни Швейцарії під час референдуму підтримали поглиблення співпраці з Європейським Союзом;

2006 року на референдумі в Чорногорії 55,5% учасників голосування підтримали незалежність країни від Сербії.

Церковні свята

Цього дня християни відзначають Вознесіння Господнє. Згідно з Євангелієм, після свого Воскресіння Ісус Христос протягом сорока днів перебував серед учнів, навчаючи їх та готуючи до прийняття Святого Духа. На сороковий день Спаситель зібрав апостолів на горі Елеон поблизу Єрусалима, благословив їх і вознісся на небо.

Також 21 травня вшановують пам’ять святих рівноапостольних Костянтина і Олени. Імператор Костянтин Великий увійшов в історію як правитель, який припинив переслідування християн та надав свободу віросповідання в Римській імперії. Його мати Олена відома своєю діяльністю на підтримку християнської віри та святинь.

Іменини

День ангела 21 травня відзначають Костянтин, Михайло, Федір та Олена.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.