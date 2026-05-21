На кордоні з Польщею зупинили жінку з коропами у пакетах

У пункт пропуску «Краковець-Корчова» із Польщі прибув Hyundai Santafe, яким керувала 50-річна жителька Києва. Жінка поверталася з приватної поїздки за кордон.

Для проходження митного контролю вона обрала смугу «зелений коридор». Тим самим вона заявила про відсутність будь-яких товарів, що підлягають обовʼязковому декларуванню та оподаткуванню.

Однак, під час огляду автомобіля митники виявили в багажнику картонні коробки з поліетиленовими ємностями, наповненими водою. У пакетах плавали живі рибки – японські коропи кої.

Виявлена партія налічує 133 декоративні риби завдовжки 16-34 см. На коробках зазначені японські розплідники, зокрема Koshiji, Izumiya, Fukasawa, Marusei, Marusaka та Maruhide. Орієнтовна вартість цих живих істот становить понад 1 млн гривень.

Кої або Nishikigoi, що дослівно перекладається з японської як «живі коштовності» – це селекційні коропи, які мають яскраве забарвлення та високу цінність. Їх утримують переважно у декоративних ставках, приватних колекціях, садових водоймах та спеціалізованих акваріумних господарствах.

За вказаним фактом складено протокол про порушення митних правил відповідно до ч. 3 ст. 471 МКУ.

Рибок передали до профільного еколого-натуралістичного закладу для забезпечення належних умов утримання та життєдіяльності.

