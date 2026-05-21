ВРП звільнила Анну Кузьменко з посади судді ОАСК у відставку

10:20, 21 травня 2026
Рішення прийнято у зв’язку з поданням суддею заяви про відставку.
Вища рада правосуддя 21 травня вирішила вирішила звільнити Анну Кузьменко з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва.

Рішення прийнято у зв’язку з поданням суддею заяви про відставку.

Також упродовж січня-квітня 2026 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення 59 суддів. Більшість із них залишили посади через відставку або за власним бажанням.

Президент Володимир Зеленський з початку 2026 року підтримав подання ВРП про призначення 36 суддів до апеляційних та місцевих судів.

Також уже у травні Володимир Зеленський підписав укази про призначення 23 суддів.

Зауважимо, що одним із головних викликів у судовій системі залишається кадровий дефіцит. У ВРП зазначають, що кількість суддів, які звільняються, суттєво перевищує кількість призначених. Так, у 2025 році Президентом України видано 87 указів про призначення 143 суддів, у 2026 році — 28 указів про призначення 36 суддів (станом на 1 травня). Водночас за цей період звільнено 285 суддів.

У результаті кількість вибулих суддів суттєво перевищує кількість новопризначених, що формує кадровий дефіцит.

Це безпосередньо впливає на роботу судів — зростає навантаження на чинних суддів, що може призводити до уповільнення розгляду справ та додаткового навантаження на систему правосуддя в цілому.

Як ми писали, Верховна Рада проголосувала в цілому закон про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду (№5369). Законопроєкт було подано Президентом  як невідкладний ще до війни, 13 квітня 2021 року.

Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію ОАСК 13 грудня 2022 року.

