За чотири місяці 2026 року в Україні звільнено 59 суддів
10:36, 13 травня 2026
У ВРП повідомили, що основна частина звільнень відбулася за заявами самих суддів.
Упродовж січня-квітня 2026 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення 59 суддів. Більшість із них залишили посади через відставку або за власним бажанням. Про це повідомили у Вищій раді правосуддя.
Більшість суддів звільнили за загальними обставинами
За даними ВРП, за загальними обставинами було звільнено 50 суддів.
Із них:
- 47 суддів звільнили у зв’язку з поданням заяв про відставку;
- ще 3 — за власним бажанням.
Частину суддів звільнили за дисциплінарні порушення
За особливими обставинами Вища рада правосуддя звільнила 9 суддів.
Зокрема:
- 8 суддів звільнили за вчинення істотного дисциплінарного проступку;
- ще одного суддю — на підставі підпункту 4 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідно до подання з рекомендацією Вища кваліфікаційна комісія суддів України.
