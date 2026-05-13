За чотири місяці 2026 року в Україні звільнено 59 суддів

10:36, 13 травня 2026
У ВРП повідомили, що основна частина звільнень відбулася за заявами самих суддів.
Упродовж січня-квітня 2026 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення 59 суддів. Більшість із них залишили посади через відставку або за власним бажанням. Про це повідомили у Вищій раді правосуддя.

Більшість суддів звільнили за загальними обставинами

За даними ВРП, за загальними обставинами було звільнено 50 суддів.

Із них:

  • 47 суддів звільнили у зв’язку з поданням заяв про відставку;
  • ще 3 — за власним бажанням.

Частину суддів звільнили за дисциплінарні порушення

За особливими обставинами Вища рада правосуддя звільнила 9 суддів.

Зокрема:

  • 8 суддів звільнили за вчинення істотного дисциплінарного проступку;
  • ще одного суддю — на підставі підпункту 4 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідно до подання з рекомендацією Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

