За четыре месяца 2026 года в Украине уволено 59 судей

10:36, 13 мая 2026
В ВСП сообщили, что большая часть увольнений произошла по заявлениям самих судей.
В течение января-апреля 2026 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 59 судей. Большинство из них покинули должности в связи с отставкой или по собственному желанию. Об этом сообщили в Высшем совете правосудия.

Большинство судей уволили по общим обстоятельствам

По данным ВСП, по общим обстоятельствам было уволено 50 судей.

Из них:

  • 47 судей уволили в связи с подачей заявлений об отставке;
  • еще 3 — по собственному желанию.

Часть судей уволили за дисциплинарные нарушения

По особым обстоятельствам Высший совет правосудия уволил 9 судей.

В частности:

  • 8 судей уволили за совершение существенного дисциплинарного проступка;
  • еще одного судью — на основании подпункта 4 пункта 16¹ раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины в соответствии с представлением с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

