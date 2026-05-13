За четыре месяца 2026 года в Украине уволено 59 судей
10:36, 13 мая 2026
В ВСП сообщили, что большая часть увольнений произошла по заявлениям самих судей.
В течение января-апреля 2026 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 59 судей. Большинство из них покинули должности в связи с отставкой или по собственному желанию. Об этом сообщили в Высшем совете правосудия.
Большинство судей уволили по общим обстоятельствам
По данным ВСП, по общим обстоятельствам было уволено 50 судей.
Из них:
- 47 судей уволили в связи с подачей заявлений об отставке;
- еще 3 — по собственному желанию.
Часть судей уволили за дисциплинарные нарушения
По особым обстоятельствам Высший совет правосудия уволил 9 судей.
В частности:
- 8 судей уволили за совершение существенного дисциплинарного проступка;
- еще одного судью — на основании подпункта 4 пункта 16¹ раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины в соответствии с представлением с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
