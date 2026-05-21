ВСП уволил Анну Кузьменко с должности судьи ОАСК в отставку

Высший совет правосудия 21 мая решил увоолил Анну Кузьменко с должности судьи Окружного административного суда города Киева.

Решение принято в связи с подачей судьей заявления об отставке.

Также в течение января-апреля 2026 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 59 судей. Большинство из них оставили должности из-за отставки или по собственному желанию.

Президент Украины Владимир Зеленский с начала 2026 года поддержал представление ВСП о назначении 36 судей в апелляционные и местные суды.

Также уже в мае Владимир Зеленский подписал указы о назначении 23 судей.

Отметим, что одним из главных вызовов в судебной системе остается кадровый дефицит. В ВСП отмечают, что количество судей, увольняющихся с должностей, существенно превышает количество назначенных. Так, в 2025 году Президентом Украины было издано 87 указов о назначении 143 судей, в 2026 году — 28 указов о назначении 36 судей (по состоянию на 1 мая). В то же время за этот период было уволено 285 судей.

В результате количество выбывших судей существенно превышает количество новоназначенных, что формирует кадровый дефицит.

Это напрямую влияет на работу судов — возрастает нагрузка на действующих судей, что может приводить к замедлению рассмотрения дел и дополнительной нагрузке на систему правосудия в целом.

Як мы писали, Верховная Рада проголосовала в целом закон о ликвидации Окружного административного суда города Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда (№5369). Законопроект был подан Президентом как неотложный еще до войны, 13 апреля 2021 года.

Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации ОАСК 13 декабря 2022 года.

