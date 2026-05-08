Увольнений в полтора раза больше, чем назначений — в судах Украины обостряется кадровый дефицит

16:00, 8 мая 2026
Количество выбывших судей существенно превышает количество вновь назначенных, что формирует кадровый дефицит.
Одним из главных вызовов в судебной системе остается кадровый дефицит. В ВСП отмечают, что количество судей, которые увольняются, существенно превышает количество назначенных. Так, в 2025 году Президентом Украины издано 87 указов о назначении 143 судей, в 2026 году — 28 указов о назначении 36 судей (по состоянию на 1 мая). В то же время за этот период уволено 285 судей.

В результате количество выбывших судей существенно превышает количество вновь назначенных, что формирует кадровый дефицит.

Это напрямую влияет на работу судов — растет нагрузка на действующих судей, что может приводить к замедлению рассмотрения дел и дополнительному напряжению для системы правосудия в целом.

Об этом во время четвертого заседания Руководящего комитета по реализации Плана действий Совета Европы для Украины «Устойчивость, восстановление и реконструкция» на 2023–2026 годы сообщили представители Высшего совета правосудия в контексте сотрудничества с Советом Европы и ключевых направлений, которые требуют экспертной поддержки.

В Дорожной карте по вопросам верховенства права предусмотрено заполнение к IV кварталу 2026 года не менее 70% вакантных должностей в местных и апелляционных судах.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», в Украине по состоянию на первый квартал 2026 года насчитывается 30 580 вакантных должностей государственной службы. Наибольшее количество вакансий приходится на категорию «В» — 23 195 должностей. В категории «Б» — 7 328 мест, а в категории «А» — лишь 57.

Наибольший кадровый дефицит наблюдается в центральных органах исполнительной власти (территориальные органы) — более 11 тысяч вакансий, а также в районных государственных администрациях (4 883) и областных и Киевской городской госадминистрации (3 153).

В то же время нехватка кадров фиксируется и в органах судебной власти и прокуратуры. В частности, в территориальных органах вакантными остаются 346 должностей, из которых 302 — в категории «В» и 44 — в категории «Б».

 В аппаратах этих органов также не хватает работников — 356 вакансий, среди которых 294 должности категории «В» и 57 — категории «Б».

В то же время органы судейского управления несут значительную ответственность за соблюдение требований по недопущению назначения лиц, которые не соответствуют критериям компетентности и добропорядочности.

Отдельное внимание уделено вопросам добропорядочности и профессиональной этики судей. В ВСП подчеркивают необходимость дальнейшего совершенствования Единых показателей для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи.

Также одним из направлений работы является участие в подготовке законодательных изменений по оптимизации сети местных общих судов в соответствии с новым административно-территориальным устройством Украины для обеспечения лучшего доступа к правосудию, которое должно быть реализовано в течение 12 месяцев с момента отмены военного положения.

Отдельный вопрос — обеспечение независимости судей. В 2025 году в ВСП поступило 242 сообщения о вмешательстве в деятельность судей, рассмотрено 237. В 111 случаях установлены факты вмешательства и приняты решения о реагировании.

В то же время анализ реагирования правоохранительных органов за 2016–2023 годы показал низкую эффективность уголовно-правовых механизмов: при более чем тысяче производств вынесено лишь 6 приговоров, что, по оценке ВСП, свидетельствует о недостаточной действенности действующего законодательства в этой сфере.

