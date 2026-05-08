Звільнень у півтори рази більше, ніж призначень – у судах України загострюється кадровий дефіцит

16:00, 8 травня 2026
Кількість вибулих суддів суттєво перевищує кількість новопризначених, що формує кадровий дефіцит.
Одним із головних викликів у судовій системі залишається кадровий дефіцит. У ВРП зазначають, що кількість суддів, які звільняються, суттєво перевищує кількість призначених. Так, у 2025 році Президентом України видано 87 указів про призначення 143 суддів, у 2026 році — 28 указів про призначення 36 суддів (станом на 1 травня). Водночас за цей період звільнено 285 суддів.

У результаті кількість вибулих суддів суттєво перевищує кількість новопризначених, що формує кадровий дефіцит.

Це безпосередньо впливає на роботу судів — зростає навантаження на чинних суддів, що може призводити до уповільнення розгляду справ та додаткового навантаження на систему правосуддя в цілому.

Про це під час четвертого засідання Керівного комітету з реалізації Плану дій Ради Європи для України «Стійкість, відновлення та відбудова» на 2023–2026 роки поінформували представники Вищої ради правосуддя у контексті співпраці з Радою Європи та ключових напрямках, які потребують експертної підтримки.

У Дорожній карті з питань верховенства права передбачено заповнення до IV кварталу 2026 року щонайменше 70% вакантних посад у місцевих та апеляційних судах.

Як розповідала «Судово-юридична газета», в Україні станом на перший квартал 2026 року налічується 30 580 вакантних посад державної служби. Найбільша кількість вакансій припадає на категорію «В» — 23 195 посад. На категорії «Б» — 7 328 місць, а в категорії «А» — лише 57.

Найбільший кадровий дефіцит спостерігається в центральних органах виконавчої влади (територіальні органи) — понад 11 тисяч вакансій, а також у районних державних адміністраціях (4 883) та обласних і Київській міській держадміністрації (3 153).

Водночас нестача кадрів фіксується і в органах судової влади та прокуратури. Зокрема, у територіальних органах вакантними залишаються 346 посад, з яких 302 — у категорії «В» та 44 — у категорії «Б».

В апаратах цих органів також бракує працівників — 356 вакансій, серед яких 294 посади категорії «В» та 57 — категорії «Б».

Водночас органи суддівського врядування несуть велику відповідальність за дотримання вимог щодо недопущення призначення осіб, які не відповідають критеріям компетентності і доброчесності.

Окрему увагу приділено питанням доброчесності та професійної етики суддів. У ВРП наголошують на необхідності подальшого вдосконалення Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді.

Також одним із напрямів роботи є участь у підготовці законодавчих змін щодо оптимізації мережі місцевих загальних судів відповідно до нового адміністративно-територіального устрою України для забезпечення кращого доступу до правосуддя, який має бути реалізований протягом 12 місяців з моменту скасування воєнного стану.

Також окреме питання – забезпечення незалежності суддів. У 2025 році до ВРП надійшло 242 повідомлення про втручання в діяльність суддів, розглянуто 237. У 111 випадках встановлено факти втручання та ухвалено рішення про реагування.

Водночас аналіз реагування правоохоронних органів за 2016–2023 роки засвідчив низьку ефективність кримінально-правових механізмів: при понад тисячі проваджень ухвалено лише 6 вироків, що, за оцінкою ВРП, свідчить про недостатню дієвість чинного законодавства у цій сфері.

