У Запоріжжі майора поліції затримали за підозрою у спробі зґвалтування 14-річної дівчини

Запорізька обласна прокуратура повідомила про затримання та оголошення підозри поліцейському, який вчинив закінчений замах на зґвалтування 14-річної жительки Запоріжжя. Підозру оголошено за ч.2 ст.15 ч. 3 ст. 152 КК України.

Як вказали у прокуратурі, було встановлено, що 26 травня близько другої ночі в одному зі спальних районів міста старший оперуповноважений ГУНП в Запорізькій області, майор поліції вчинив дії сексуального характеру щодо неповнолітньої дитини без її згоди.

Правоохоронці затримали чоловіка на місці події.

Про подію повідомив на лінію 102 небайдужий житель будинку, який розташований поблизу. Заявник почув крики потерпілої.

До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Тривають першочергові слідчі дії. Встановлюються усі обставини події.

Справою займають слідчі ДБР.

