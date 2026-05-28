В Запорожье майора полиции задержали по подозрению в попытке изнасилования 14-летней девушки

22:18, 28 мая 2026
Запорожская областная прокуратура сообщила о задержании и объявлении подозрения полицейскому, который совершил оконченное покушение на изнасилование 14-летней жительницы Запорожья. Подозрение объявлено по ч.2 ст.15 ч. 3 ст. 152 УК Украины.

Как указали в прокуратуре, было установлено, что 26 мая около двух часов ночи в одном из спальных районов города старший оперуполномоченный ГУНП в Запорожской области, майор полиции, совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки без ее согласия.

Правоохранители задержали мужчину на месте происшествия.

О происшествии сообщил на линию 102 неравнодушный житель дома, расположенного поблизости. Заявитель услышал крики потерпевшей.

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Делом занимаются следователи ГБР.

