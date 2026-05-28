ВПЛ дали время до 1 июня для оформления помощи с выплатами «задним числом»

Минсоцполитики предупредило ВПЛ о важном дедлайне для получения помощи.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

До 1 июня отдельные категории ВПЛ должны подать заявление на помощь, чтобы не потерять выплаты за предыдущие месяцы

Речь идет о детях из числа внутренне перемещенных лиц и нетрудоспособных ВПЛ.

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины напомнило, что 1 июня 2026 года завершается срок подачи заявлений на назначение помощи на проживание для отдельных категорий внутренне перемещенных лиц.

В ведомстве отметили, что дети из числа ВПЛ могут получать выплаты независимо от дохода семьи. Если подать заявление до 1 июня 2026 года, помощь будет начислена с 1 февраля 2026 года.

Также нетрудоспособные ВПЛ, которым ранее прекратили помощь из-за превышения предельного дохода, могут повторно обратиться с заявлением. В таком случае выплаты будут начислены с 1 января 2026 года.

В Минсоцполитики подчеркнули, что после 1 июня 2026 года помощь будет начисляться только с месяца подачи заявления, поэтому важно обратиться заблаговременно, чтобы не потерять выплаты за предыдущие месяцы.

Подать заявление можно:

— онлайн через вебпортал Пенсионного фонда Украины;

— лично в сервисном центре ПФУ;

— через ЦПАУ;

— через уполномоченных лиц местных советов;

— почтовым отправлением в территориальный орган ПФУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.