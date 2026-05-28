  1. В Украине

ВПЛ дали время до 1 июня для оформления помощи с выплатами «задним числом»

22:00, 28 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Минсоцполитики предупредило ВПЛ о важном дедлайне для получения помощи.
ВПЛ дали время до 1 июня для оформления помощи с выплатами «задним числом»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

До 1 июня отдельные категории ВПЛ должны подать заявление на помощь, чтобы не потерять выплаты за предыдущие месяцы

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь идет о детях из числа внутренне перемещенных лиц и нетрудоспособных ВПЛ.

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины напомнило, что 1 июня 2026 года завершается срок подачи заявлений на назначение помощи на проживание для отдельных категорий внутренне перемещенных лиц.

В ведомстве отметили, что дети из числа ВПЛ могут получать выплаты независимо от дохода семьи. Если подать заявление до 1 июня 2026 года, помощь будет начислена с 1 февраля 2026 года.

Также нетрудоспособные ВПЛ, которым ранее прекратили помощь из-за превышения предельного дохода, могут повторно обратиться с заявлением. В таком случае выплаты будут начислены с 1 января 2026 года.

В Минсоцполитики подчеркнули, что после 1 июня 2026 года помощь будет начисляться только с месяца подачи заявления, поэтому важно обратиться заблаговременно, чтобы не потерять выплаты за предыдущие месяцы.

Подать заявление можно:

— онлайн через вебпортал Пенсионного фонда Украины;

— лично в сервисном центре ПФУ;

— через ЦПАУ;

— через уполномоченных лиц местных советов;

— почтовым отправлением в территориальный орган ПФУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги дети война ВПЛ ПФУ денежная помощь

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Ремонт авто после ДТП: как взыскать разницу между страховой выплатой и реальной стоимостью запчастей

Что делать, если страховая покрыла лишь часть ремонта после ДТП.

Критические предприятия могут потерять бронирование: Кабмин пересмотрит статусы и квоты для совместителей

Кабмин поднял уровень минимальной зарплаты для забронированных работников: сколько теперь будет стоить бизнесу отсрочка для сотрудника.

Верховный Суд защитил право военнослужащих на индексацию выплат: жалобы воинских частей на бюджетные трудности отклонили

Может ли суд возобновить срок на апелляцию из-за задержки финансирования воинской части.

Штраф за оскорбления должностных лиц в TikTok — ЕСПЧ высказался о пределах свободы слова в социальных сетях

ЕСПЧ рассмотрел жалобу на штраф за контент в соцсети, который национальные суды признали нарушением общественного порядка и оскорблением должностных лиц.

Из-за крупных расходов у украинцев могут забрать помощь — госорганы проверяют покупки получателей соцвыплат

Крупные покупки, банковские операции и даже переводы между родственниками все чаще становятся основанием для проверок соцвыплат в Украине.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]