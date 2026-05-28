  1. В Україні

ВПО дали час до 1 червня для оформлення допомоги із виплатами «заднім числом»

22:00, 28 травня 2026
Мінсоцполітики попередило ВПО про важливий дедлайн для отримання допомоги.
До 1 червня окремі категорії ВПО мають подати заяву на допомогу, щоб не втратити виплати за попередні місяці

Йдеться про дітей з числа внутрішньо переміщених осіб та непрацездатних ВПО.

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України нагадало, що 1 червня 2026 року завершується термін подачі заяв на призначення допомоги на проживання для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб.

У відомстві зазначили, що діти з числа ВПО можуть отримувати виплати незалежно від доходу родини. Якщо подати заяву до 1 червня 2026 року, допомогу буде нараховано з 1 лютого 2026 року.

Також непрацездатні ВПО, яким раніше припинили допомогу через перевищення граничного доходу, можуть повторно звернутися із заявою. У такому разі виплати будуть нараховані з 1 січня 2026 року.

У Мінсоцполітики наголосили, що після 1 червня 2026 року допомога нараховуватиметься лише з місяця подання заяви, тому важливо звернутися завчасно, аби не втратити виплати за попередні місяці.

Подати заяву можна:

— онлайн через вебпортал Пенсійного фонду України;

— особисто у сервісному центрі ПФУ;

— через ЦНАП;

— через уповноважених осіб місцевих рад;

— поштовим відправленням до територіального органу ПФУ.

