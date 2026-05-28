У Києві шахраї під виглядом «перевірки грошей від СБУ» видурили у вченого понад 11 млн грн

У Києві у 83-річного доктора медичних наук виманили понад 11 мільйонів гривень.

Правоохоронці з’ясували, що на мобільний телефон чоловіка через один із месенджерів зателефонував невідомий. Представившись співробітником СБУ, аферист приголомшив пенсіонера звісткою, що той нібито обвинувачується у фінансуванні країни-агресора через купівлю товарів російського походження в інтернеті.

Аби уникнути кримінальної відповідальності, невідомий запропонував потерпілому пройти процедуру термінового «декларування» всіх заощаджень у базі спецслужби. Для цього киянин мав негайно передати готівку кур’єру.

Наляканий тиском і маніпуляціями, пенсіонер погодився на умови. Біля власного будинку він передав незнайомцю величезну суму в різних валютах, що в еквіваленті становить понад 11 мільйонів гривень, кажуть у поліції.

На щастя, у ході розшукових заходів вдалося встановити особу чоловіка, який забрав кошти — ним виявився 30-річний житель Закарпатської області, який приїхав до столиці «на заробітки». Правоохоронці затримали фігуранта у порядку статті 208 КПК України. За «роботу» ділок отримав 500 доларів, а отримані гроші відправив на криптогаманець.

Під час обшуку у нього вилучили мобільні телефони, банківські картки та готівку. Наразі поліцейські встановлюють причетність затриманого до аналогічних епізодів шахрайств на території столиці.

Слідчі за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 190 – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

