Відмовилися від cookies на сайті, але їхні дані все одно збирали — у США покупці подали позов проти мережі магазинів

21:10, 28 травня 2026
Покупці заявили, що їхні дані продовжували збирати навіть після відмови від відстеження на сайтах мережі.
У США група онлайн-покупців подала колективний позов проти власника брендів одягу Ann Taylor та Lane Bryant. Позивачі заявляють, що компанія продовжувала збирати дані про користувачів навіть після того, як ті відмовлялися від необов’язкових cookies на сайтах.

Позов подали до Федерального суду Північного округу Каліфорнії, передає Courthouse News.

Які дані могли збирати після відмови від cookies

У позові йдеться, що на сайтах брендів користувачам показували стандартне вікно з налаштуваннями cookies та можливістю вимкнути відстеження. Однак, за словами позивачів, навіть після відмови від збору даних сторонні сервіси все одно отримували інформацію про дії людей на сайтах.

Серед компаній, які нібито могли отримувати дані користувачів, згадуються Google Analytics, TikTok, Adobe, Salesforce, Snapchat і Pinterest.

Позивачі стверджують, що сторонні сервіси продовжували відстежувати перегляд сторінок та іншу активність користувачів, попри їхню відмову від необов’язкових cookies.

«Саме такого збору даних користувачі хотіли уникнути, коли вимикали всі необов’язкові cookies», — зазначено у позові.

Що вимагають покупці у суді

Учасники позову заявляють, що компанія вводила людей в оману, обіцяючи поважати налаштування конфіденційності, але фактично продовжувала передачу даних третім сторонам.

Позов стосується жителів Каліфорнії, які користувалися сайтами після відмови від необов’язкових cookies. Точна кількість постраждалих невідома, однак у позові вказано, що йдеться щонайменше про понад 100 осіб.

Покупці вимагають компенсацію та штрафні виплати. Також вони звинувачують компанію у порушенні права на приватність, незаконному зборі даних та порушенні законодавства Каліфорнії про захист конфіденційності.

