Пенсіонер переїхав до Румунії: чи збережеться українська пенсія та страховий стаж

Трудовий стаж, набутий в Україні, не втрачається та враховується при оформленні пенсії в Румунії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українці, які вирішили переїхати на постійне проживання до Румунії, часто хвилюються, чи збережеться їхня пенсія та хто саме її виплачуватиме після зміни країни проживання.

У Пенсійному фонді пояснили, що в такому випадку виплати не припиняються, однак змінюється держава, яка відповідатиме за пенсійне забезпечення. При цьому трудовий стаж, набутий в Україні, не втрачається та враховується під час призначення пенсії за кордоном.

За якою угодою регулюються пенсії між Україною та Румунією

Пенсійне забезпечення громадян України та Румунії регулюється Угодою між СРСР і Румунською Народною Республікою про соціальне забезпечення від 24 грудня 1960 року. Її положення продовжують виконувати як Україна, так і Румунія.

Документ базується на територіальному принципі. Це означає, що витрати на виплату пенсії бере на себе держава, на території якої постійно проживає людина.

Що відбувається з українською пенсією після переїзду

Згідно зі статтею 5 Угоди, після переїзду пенсіонера з однієї країни до іншої виплата пенсії попередньою державою припиняється після завершення місяця, у якому відбулося переселення. Надалі пенсію призначають і виплачують компетентні органи країни нового проживання — з першого числа наступного місяця.

Чи зарахують український трудовий стаж у Румунії

Стаття 4 Угоди передбачає, що під час призначення пенсії повністю враховується трудовий стаж, набутий на території обох держав, зокрема й стаж для пільгової пенсії. Обчислення стажу здійснюється за законодавством тієї країни, де людина працювала.

Таким чином, у разі переїзду до Румунії пенсійне забезпечення здійснюватиметься відповідно до румунського законодавства, а український страховий стаж буде зарахований після підтвердження з боку Пенсійного фонду України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.