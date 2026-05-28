Конкурс до Дніпровського апеляційного суду: один кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя
В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання п’ятьох кандидатів на посади суддів у Дніпровському апеляційному суді.
За результатами кваліфікаційного оцінювання 28 травня Комісією ухвалено такі рішення:
Палій Євгенія Анатоліївна - Відкладено
Бабій Сергій Олександрович - Перерва
Зімін Михайло Володимирович - 728,3 - Підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді
Батманова Вікторія Віталіївна - Відкладено
Капран Руслан Валерійович - Перерва
ВККС нагадала, що 43 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантні посади суддів у Дніпровському апеляційному суді.
Загалом проведено співбесіди з 13 кандидатами: 10 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 1 кандидат – не підтвердив, на 2 кандидатів очікує співбесіда у пленарному складі Комісії. Припинили участь 2 кандидатів.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.