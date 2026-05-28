Конкурс до Дніпровського апеляційного суду: один кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя

ВККС зазначила, що 43 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантні посади суддів у Дніпровському апеляційному суді.

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання п’ятьох кандидатів на посади суддів у Дніпровському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 28 травня Комісією ухвалено такі рішення:

Палій Євгенія Анатоліївна - Відкладено

Бабій Сергій Олександрович - Перерва

Зімін Михайло Володимирович - 728,3 - Підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Батманова Вікторія Віталіївна - Відкладено

Капран Руслан Валерійович - Перерва

Загалом проведено співбесіди з 13 кандидатами: 10 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 1 кандидат – не підтвердив, на 2 кандидатів очікує співбесіда у пленарному складі Комісії. Припинили участь 2 кандидатів.

