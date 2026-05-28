Внесок для підтримки працевлаштування осіб з інвалідністю – куди і як сплачувати кошти

З 1 січня в Україні діє новий внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю.

Головне управління ДПС у Київській області повідомило про порядок обліку та зарахування платежів у зв’язку із запровадженням нового внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю.

З 1 січня 2026 року набрав чинності Закон України від 15.01.2025 № 4219-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права осіб з інвалідністю на працю», яким передбачено запровадження відповідного внеску.

Відповідно до статті 10 зазначеного закону, внески зараховуються на рахунки, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів. Платежі здійснюються за кодом класифікації доходів бюджету 50070100 «Кошти, що надходять від сплати роботодавцями внеску, штрафів та пені за несплату чи порушення порядку сплати такого внеску».

Сплата внеску здійснюється до Державного бюджету України за основним місцем обліку платника.

У податковій службі наголосили, що впровадження нового механізму має забезпечити коректне відображення надходжень у інформаційно-комунікаційній системі ДПС та своєчасне зарахування платежів.

