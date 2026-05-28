Як ВПО укласти декларацію з сімейним лікарем – покрокове пояснення
Люди, які були змушені змінити місце проживання через війну, часто залишаються без доступу до свого попереднього сімейного лікаря. У Департаменті охорони здоров’я міста Києва пояснюють: незалежно від статусу внутрішньо переміщеної особи, пацієнти мають повне право отримувати медичну допомогу та самостійно обирати лікаря первинної ланки.
Медична допомога в Україні не прив’язана до місця реєстрації, тому ВПО можуть укладати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром у будь-якому закладі, який має договір із НСЗУ.
- Як обрати лікаря
Перший крок — визначитися із закладом первинної медичної допомоги. Це може бути комунальна, приватна установа або лікар-ФОП, який працює за договором із НСЗУ.
Знайти заклад можна через електронну карту місць надання первинної медичної допомоги, використовуючи фільтри:
- населений пункт;
- форма власності (комунальна, приватна, ФОП);
- спеціалізація лікаря (сімейний лікар, терапевт, педіатр);
- ПІБ лікаря (якщо пацієнт обирає конкретного спеціаліста).
Після застосування фільтрів система показує адресу, графік роботи, контакти закладу, а також інформацію про лікарів і кількість уже укладених декларацій.
Встановлені ліміти декларацій:
- сімейний лікар — 1800;
- терапевт — 2000;
- педіатр — 900.
Якщо ліміт не перевищено, лікар не має права відмовити в укладенні декларації. У разі перевищення він може приймати рішення індивідуально.
Також можна отримати інформацію через контакт-центр НСЗУ за номером 16-77 — оператор допоможе знайти найближчий заклад і лікарів, які приймають декларації.
Укладання декларації в будь-якому закладі є безоплатним. Вимагання оплати за цю послугу або перший візит є незаконним.
- Що потрібно для укладення декларації
Для оформлення декларації необхідно записатися на прийом до обраного лікаря через реєстратуру.
З собою потрібно мати:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- свідоцтво про народження дитини (якщо декларація укладається з педіатром);
- телефон для отримання SMS-коду підтвердження.
Під час оформлення працівник закладу вносить дані до електронної системи охорони здоров’я. Пацієнт отримує SMS із кодом підтвердження, після чого підписує декларацію у двох примірниках.
Один примірник залишається у пацієнта, інший — у медзакладі.
Якщо декларація вже укладена з іншим лікарем, її повторне анулювання не потрібне — нова декларація автоматично замінює попередню в системі.
- Які послуги доступні за декларацією
Пацієнти зі статусом ВПО, які уклали декларацію з лікарем первинної ланки, отримують безоплатно:
- консультації та базову діагностику;
- профілактику поширених захворювань;
- е-направлення до вузьких спеціалістів;
- е-рецепти на ліки;
- щеплення за календарем вакцинації;
- оформлення довідок та лікарняних.
Програма медичних гарантій забезпечує однаковий доступ до цих послуг для всіх громадян України незалежно від статусу ВПО.
Додатково декларація в комунальних закладах Києва дає доступ до міської програми «Громадське здоров’я» на 2026–2028 роки, зокрема до розширених можливостей вакцинації.
Серед них:
- безоплатне щеплення від грипу для груп ризику та медиків;
- вакцинація проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) для дітей 12–14 років, як для дівчат, так і для хлопців.
Важливою умовою участі в розширених міських програмах є наявність декларації, укладеної у комунальному медзакладі щонайменше за три місяці до звернення.
