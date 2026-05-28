Як ВПО укласти декларацію з сімейним лікарем – покрокове пояснення

Люди, які були змушені змінити місце проживання через війну, мають право укласти декларацію з лікарем первинної ланки незалежно від реєстрації.

Люди, які були змушені змінити місце проживання через війну, часто залишаються без доступу до свого попереднього сімейного лікаря. У Департаменті охорони здоров’я міста Києва пояснюють: незалежно від статусу внутрішньо переміщеної особи, пацієнти мають повне право отримувати медичну допомогу та самостійно обирати лікаря первинної ланки.

Медична допомога в Україні не прив’язана до місця реєстрації, тому ВПО можуть укладати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром у будь-якому закладі, який має договір із НСЗУ.

Як обрати лікаря

Перший крок — визначитися із закладом первинної медичної допомоги. Це може бути комунальна, приватна установа або лікар-ФОП, який працює за договором із НСЗУ.

Знайти заклад можна через електронну карту місць надання первинної медичної допомоги, використовуючи фільтри:

населений пункт;

форма власності (комунальна, приватна, ФОП);

спеціалізація лікаря (сімейний лікар, терапевт, педіатр);

ПІБ лікаря (якщо пацієнт обирає конкретного спеціаліста).

Після застосування фільтрів система показує адресу, графік роботи, контакти закладу, а також інформацію про лікарів і кількість уже укладених декларацій.

Встановлені ліміти декларацій:

сімейний лікар — 1800;

терапевт — 2000;

педіатр — 900.

Якщо ліміт не перевищено, лікар не має права відмовити в укладенні декларації. У разі перевищення він може приймати рішення індивідуально.

Також можна отримати інформацію через контакт-центр НСЗУ за номером 16-77 — оператор допоможе знайти найближчий заклад і лікарів, які приймають декларації.

Укладання декларації в будь-якому закладі є безоплатним. Вимагання оплати за цю послугу або перший візит є незаконним.

Що потрібно для укладення декларації

Для оформлення декларації необхідно записатися на прийом до обраного лікаря через реєстратуру.

З собою потрібно мати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дитини (якщо декларація укладається з педіатром);

телефон для отримання SMS-коду підтвердження.

Під час оформлення працівник закладу вносить дані до електронної системи охорони здоров’я. Пацієнт отримує SMS із кодом підтвердження, після чого підписує декларацію у двох примірниках.

Один примірник залишається у пацієнта, інший — у медзакладі.

Якщо декларація вже укладена з іншим лікарем, її повторне анулювання не потрібне — нова декларація автоматично замінює попередню в системі.

Які послуги доступні за декларацією

Пацієнти зі статусом ВПО, які уклали декларацію з лікарем первинної ланки, отримують безоплатно:

консультації та базову діагностику;

профілактику поширених захворювань;

е-направлення до вузьких спеціалістів;

е-рецепти на ліки;

щеплення за календарем вакцинації;

оформлення довідок та лікарняних.

Програма медичних гарантій забезпечує однаковий доступ до цих послуг для всіх громадян України незалежно від статусу ВПО.

Додатково декларація в комунальних закладах Києва дає доступ до міської програми «Громадське здоров’я» на 2026–2028 роки, зокрема до розширених можливостей вакцинації.

Серед них:

безоплатне щеплення від грипу для груп ризику та медиків;

вакцинація проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) для дітей 12–14 років, як для дівчат, так і для хлопців.

Важливою умовою участі в розширених міських програмах є наявність декларації, укладеної у комунальному медзакладі щонайменше за три місяці до звернення.

