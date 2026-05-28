Как ВПЛ заключить договор с семейным врачом — пошаговая инструкция
Люди, вынужденные сменить место жительства из-за войны, часто остаются без доступа к своему прежнему семейному врачу. В Департаменте здравоохранения города Киева объясняют: независимо от статуса внутренне перемещенного лица, пациенты имеют полное право получать медицинскую помощь и самостоятельно выбирать врача первичной помощи.
Медицинская помощь в Украине не привязана к месту регистрации, поэтому ВПЛ могут заключать декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром в любом учреждении, имеющем договор с НСЗУ.
- Как выбрать врача
Первый шаг — определиться с учреждением первичной медицинской помощи. Это может быть коммунальное, частное учреждение или врач-ФЛП, работающий по договору с НСЗУ.
Найти учреждение можно через электронную карту мест оказания первичной медицинской помощи, используя фильтры:
- населенный пункт;
- форма собственности (коммунальное, частное, ФЛП);
- специализация врача (семейный врач, терапевт, педиатр);
- ФИО врача (если пациент выбирает конкретного специалиста).
После применения фильтров система показывает адрес, график работы, контакты учреждения, а также информацию о врачах и количество уже заключенных деклараций.
Установленные лимиты деклараций:
- семейный врач — 1800;
- терапевт — 2000;
- педиатр — 900.
Если лимит не превышен, врач не имеет права отказать в заключении декларации. В случае превышения лимита он может принимать решение в индивидуальном порядке.
Также можно получить информацию через контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 — оператор поможет найти ближайшее медицинское учреждение и врачей, принимающих декларации.
Заключение декларации в любом учреждении является бесплатным. Требование оплаты за эту услугу или первый визит является незаконным.
- Что нужно для заключения декларации
Для оформления декларации необходимо записаться на прием к выбранному врачу через регистратуру.
С собой необходимо иметь:
- паспорт;
- идентификационный код;
- свидетельство о рождении ребенка (если декларация заключается с педиатром);
- телефон для получения SMS-кода подтверждения.
Во время оформления сотрудник учреждения вносит данные в электронную систему здравоохранения. Пациент получает SMS с кодом подтверждения, после чего подписывает декларацию в двух экземплярах.
Один экземпляр остается у пациента, другой — в медицинском учреждении.
Если декларация уже заключена с другим врачом, ее повторная аннуляция не требуется — новая декларация автоматически заменяет предыдущую в системе.
- Какие услуги доступны по декларации
Пациенты со статусом ВПЛ, заключившие декларацию с врачом первичного звена, получают бесплатно:
- консультации и базовую диагностику;
- профилактику распространенных заболеваний;
- электронные направления к узким специалистам;
- электронные рецепты на лекарства;
- прививки по календарю вакцинации;
- оформление справок и больничных листов.
Программа медицинских гарантий обеспечивает равный доступ к этим услугам для всех граждан Украины независимо от статуса ВПЛ.
Кроме того, подача декларации в муниципальных учреждениях Киева дает доступ к городской программе «Общественное здоровье» на 2026–2028 годы, в частности к расширенным возможностям вакцинации.
Среди них:
- бесплатная прививка от гриппа для групп риска и медиков;
- вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) для детей 12–14 лет, как для девочек, так и для мальчиков.
Важным условием участия в расширенных городских программах является наличие декларации, оформленной в муниципальном медицинском учреждении не позднее чем за три месяца до обращения.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.