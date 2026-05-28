Как ВПЛ заключить договор с семейным врачом — пошаговая инструкция

Люди, вынужденные сменить место жительства из-за войны, имеют право заключить договор с врачом первичного звена независимо от регистрации.

Люди, вынужденные сменить место жительства из-за войны, часто остаются без доступа к своему прежнему семейному врачу. В Департаменте здравоохранения города Киева объясняют: независимо от статуса внутренне перемещенного лица, пациенты имеют полное право получать медицинскую помощь и самостоятельно выбирать врача первичной помощи.

Медицинская помощь в Украине не привязана к месту регистрации, поэтому ВПЛ могут заключать декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром в любом учреждении, имеющем договор с НСЗУ.

Как выбрать врача

Первый шаг — определиться с учреждением первичной медицинской помощи. Это может быть коммунальное, частное учреждение или врач-ФЛП, работающий по договору с НСЗУ.

Найти учреждение можно через электронную карту мест оказания первичной медицинской помощи, используя фильтры:

населенный пункт;

форма собственности (коммунальное, частное, ФЛП);

специализация врача (семейный врач, терапевт, педиатр);

ФИО врача (если пациент выбирает конкретного специалиста).

После применения фильтров система показывает адрес, график работы, контакты учреждения, а также информацию о врачах и количество уже заключенных деклараций.

Установленные лимиты деклараций:

семейный врач — 1800;

терапевт — 2000;

педиатр — 900.

Если лимит не превышен, врач не имеет права отказать в заключении декларации. В случае превышения лимита он может принимать решение в индивидуальном порядке.

Также можно получить информацию через контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 — оператор поможет найти ближайшее медицинское учреждение и врачей, принимающих декларации.

Заключение декларации в любом учреждении является бесплатным. Требование оплаты за эту услугу или первый визит является незаконным.

Что нужно для заключения декларации

Для оформления декларации необходимо записаться на прием к выбранному врачу через регистратуру.

С собой необходимо иметь:

паспорт;

идентификационный код;

свидетельство о рождении ребенка (если декларация заключается с педиатром);

телефон для получения SMS-кода подтверждения.

Во время оформления сотрудник учреждения вносит данные в электронную систему здравоохранения. Пациент получает SMS с кодом подтверждения, после чего подписывает декларацию в двух экземплярах.

Один экземпляр остается у пациента, другой — в медицинском учреждении.

Если декларация уже заключена с другим врачом, ее повторная аннуляция не требуется — новая декларация автоматически заменяет предыдущую в системе.

Какие услуги доступны по декларации

Пациенты со статусом ВПЛ, заключившие декларацию с врачом первичного звена, получают бесплатно:

консультации и базовую диагностику;

профилактику распространенных заболеваний;

электронные направления к узким специалистам;

электронные рецепты на лекарства;

прививки по календарю вакцинации;

оформление справок и больничных листов.

Программа медицинских гарантий обеспечивает равный доступ к этим услугам для всех граждан Украины независимо от статуса ВПЛ.

Кроме того, подача декларации в муниципальных учреждениях Киева дает доступ к городской программе «Общественное здоровье» на 2026–2028 годы, в частности к расширенным возможностям вакцинации.

Среди них:

бесплатная прививка от гриппа для групп риска и медиков;

вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) для детей 12–14 лет, как для девочек, так и для мальчиков.

Важным условием участия в расширенных городских программах является наличие декларации, оформленной в муниципальном медицинском учреждении не позднее чем за три месяца до обращения.

