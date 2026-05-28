  1. В Украине

Как переоборудовать автомобиль под нужды водителя с инвалидностью — варианты и решения

23:30, 28 мая 2026
Водителям с протезами или нарушением функций конечностей доступны различные варианты переоборудования автомобиля — от автоматической коробки передач до ручных систем управления.
Переоборудование автомобиля под индивидуальные потребности водителя требует консультаций со специалистами и подбора технических решений, обеспечивающих безопасность и удобство управления, объясняют Сервисные центры МВД Винницкой, Черкасской и Кировоградской областей.

Переоборудование транспортного средства является индивидуальным процессом, поэтому перед установкой любого оборудования рекомендуется проконсультироваться с реабилитологом и специалистами предприятия, выполняющего такие работы. Это позволяет учесть физические возможности человека, особенности использования протезов и выбрать наиболее безопасные и комфортные решения.

Для водителей, пользующихся протезами нижних конечностей, могут применяться следующие варианты:

  • автомобили с автоматической коробкой передач;
  • накладки или удлинители педалей;
  • установка левой педали газа для водителей с ограниченной функцией правой ноги.

Для людей с отсутствующими или нефункциональными нижними конечностями предусмотрены другие технические решения:

  • ручные системы управления «газ-тормоз»;
  • джойстики и кольца-акселераторы;
  • рулевые устройства типа «спинер» для управления одной рукой;
  • блокираторы педалей для повышения безопасности во время движения.

Безбарьерность в транспорте рассматривается как возможность для человека оставаться мобильным, самостоятельным и безопасно управлять автомобилем с учетом своих потребностей.

