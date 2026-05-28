Как переоборудовать автомобиль под нужды водителя с инвалидностью — варианты и решения

Водителям с протезами или нарушением функций конечностей доступны различные варианты переоборудования автомобиля — от автоматической коробки передач до ручных систем управления.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Переоборудование автомобиля под индивидуальные потребности водителя требует консультаций со специалистами и подбора технических решений, обеспечивающих безопасность и удобство управления, объясняют Сервисные центры МВД Винницкой, Черкасской и Кировоградской областей.

Переоборудование транспортного средства является индивидуальным процессом, поэтому перед установкой любого оборудования рекомендуется проконсультироваться с реабилитологом и специалистами предприятия, выполняющего такие работы. Это позволяет учесть физические возможности человека, особенности использования протезов и выбрать наиболее безопасные и комфортные решения.

Для водителей, пользующихся протезами нижних конечностей, могут применяться следующие варианты:

автомобили с автоматической коробкой передач;

накладки или удлинители педалей;

установка левой педали газа для водителей с ограниченной функцией правой ноги.

Для людей с отсутствующими или нефункциональными нижними конечностями предусмотрены другие технические решения:

ручные системы управления «газ-тормоз»;

джойстики и кольца-акселераторы;

рулевые устройства типа «спинер» для управления одной рукой;

блокираторы педалей для повышения безопасности во время движения.

Безбарьерность в транспорте рассматривается как возможность для человека оставаться мобильным, самостоятельным и безопасно управлять автомобилем с учетом своих потребностей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.