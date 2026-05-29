До 1 июня частично ограничат движение по Северному мосту в Киеве

С 12:00 29 мая до 21:00 1 июня в Киеве будут частично действовать ограничения движения по Северному мосту. Об этом сообщили в КГГА.

Специалисты будут выполнять ремонт асфальтобетонного покрытия в третьей и четвертой полосах движения в направлении станции метро «Почайна».

На период проведения работ движение транспорта будет организовано крайней правой и второй полосами.

В случае ухудшения погодных условий сроки выполнения ремонта могут быть скорректированы.

В коммунальной корпорации «Киевавтодор» просят водителей учитывать временные ограничения при планировании маршрутов и приносят извинения за неудобства.

