До 1 червня частково обмежать рух Північним мостом у Києві

У столиці з 29 травня по 1 червня частково обмежать рух Північним мостом у зв’язку з ремонтними роботами на дорожньому покритті.

Із 12:00 29 травня до 21:00 1 червня у Києві частково діятимуть обмеження руху Північним мостом. Про це повідомили в КМДА.

Фахівці виконуватимуть ремонт асфальтобетонного покриття у третій та четвертій смугах руху в напрямку станції метро «Почайна».

На період проведення робіт рух транспорту буде організовано крайньою правою та другою смугами.

У разі погіршення погодних умов строки виконання ремонту можуть бути скориговані.

У комунальній корпорації «Київавтодор» просять водіїв враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів та перепрошують за незручності.

