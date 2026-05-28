  В Україні

У Німеччині під тимчасовим захистом перебуває понад 1,2 мільйона українців

22:54, 28 травня 2026
Україна та Німеччина обговорили підтримку українців за кордоном.
Україна та Німеччина домовляються про посилення співпраці у сфері соціальної політики, підтримки дітей та ментального здоров’я.

До Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України з офіційним візитом прибула делегація на чолі з Парламентським державним секретарем Федерального міністерства освіти, сім’ї, людей старшого віку, жінок та молоді Німеччини, Уповноваженою Федерального уряду у справах дітей Марайке Вульф. У зустрічі взяли участь Перша заступниця Міністра Людмила Шемелинець та заступниця Міністра з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська.

Сторони обговорили підтримку українців за кордоном, зокрема жінок з дітьми та дітей-сиріт, евакуйованих до Німеччини, а також розвиток інструментів допомоги родинам в Україні.

Окрему увагу приділили українцям, які перебувають під тимчасовим захистом у Німеччині.

«Сьогодні в Німеччині під тимчасовим захистом перебуває понад 1,2 мільйона громадян України, і для нас важливо забезпечувати з ними постійний зв’язок, підтримку та доступ до українських сервісів. У цьому контексті Центр єдності у Берліні став важливим інструментом підтримки та комунікації з нашими громадянами», — зазначила Ілона Гавронська.

У Мінсоцполітики також наголосили, що одним із головних викликів для України залишається психічне здоров’я дітей, які живуть в умовах постійних повітряних тривог та війни.

Раніше Міністр соціальної політики Денис Улютін зазначив, що Україна хоче отримати дані про своїх громадян у ЄС для підготовки їхнього повернення.

Також в уряді розповіли, як готуються до повернення українців з-за кордону.

У свою чергу Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що йому здається, що державі простіше говорити про залучення іноземців, ніж системно працювати над тим, щоб українці хотіли повернутись додому.

