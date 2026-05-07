Україна хоче отримати дані про своїх громадян у ЄС для підготовки їхнього повернення

Міністр соціальної політики обговорив із Єврокомісаром умови повернення українців з ЄС.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін провів зустріч із Європейським комісаром з питань внутрішніх справ та міграції Магнусом Бруннером, під час якої ключовою темою стало майбутнє українців, які перебувають у Європейському Союзі через війну.

Сторони зосередилися на питанні ймовірного завершення режиму тимчасового захисту для українців у ЄС після березня 2027 року та важливості уникнути правової невизначеності та фрагментації підходів щодо громадян, які вимушено перебувають у країнах Європейського Союзу через війну.

Міністр наголосив, що головним пріоритетом України є створення умов для безпечного та добровільного повернення громадян.

«Наша позиція є чіткою: ми хочемо, щоб українці поверталися додому, але це має бути добровільне та усвідомлене рішення. Ключовим чинником для цього залишається безпека, яка залежить від ситуації на місцях та від наших Збройних Сил. Тому люди повинні мати чіткі, передбачувані і законні можливості для перебування в ЄС до моменту, поки не будуть створені умови для повернення», – зазначив Денис Улютін.

Окремо він зазначив, що для України важливо отримати дані щодо українців, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС. За словами Улютіна, йдеться, зокрема, про облік вразливих категорій населення, що необхідно для планування політики повернення та підготовки громад до прийому людей.

Під час зустрічі сторони також обговорили питання легальної міграції, інтеграції українців на ринку праці, збереження людського капіталу України для майбутнього відновлення та роль Центрів єдності як інструменту підтримки зв’язку з українцями за кордоном.

Міністр повідомив, що перший Unity Hub, відкритий у Берліні, вже демонструє високий попит серед українців — за перші два тижні роботи там надали майже півтисячі консультацій.

