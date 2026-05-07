Украина хочет получить данные о своих гражданах в ЕС для подготовки их возвращения

Министр социальной политики обсудил с еврокомиссаром условия возвращения украинцев из ЕС.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин провел встречу с Европейским комиссаром по внутренним делам и миграции Магнусом Бруннером, в ходе которой ключевой темой стало будущее украинцев, находящихся в Европейском Союзе из-за войны.

Стороны сосредоточились на вопросе возможного завершения режима временной защиты для украинцев в ЕС после марта 2027 года и важности избежать правовой неопределенности и фрагментации подходов в отношении граждан, вынужденно находящихся в странах Европейского Союза из-за войны.

Министр подчеркнул, что главным приоритетом Украины является создание условий для безопасного и добровольного возвращения граждан.

«Наша позиция четкая: мы хотим, чтобы украинцы возвращались домой, но это должно быть добровольное и осознанное решение. Ключевым фактором для этого остается безопасность, которая зависит от ситуации на местах и от наших Вооруженных сил. Поэтому люди должны иметь четкие, предсказуемые и законные возможности для пребывания в ЕС до момента, пока не будут созданы условия для возвращения», – отметил Денис Улютин.

Отдельно он подчеркнул, что для Украины важно получить данные об украинцах, находящихся под временной защитой в странах ЕС. По словам Улютина, речь идет, в частности, об учете уязвимых категорий населения, что необходимо для планирования политики возвращения и подготовки громад к приему людей.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы легальной миграции, интеграции украинцев на рынке труда, сохранения человеческого капитала Украины для будущего восстановления и роль Центров единства как инструмента поддержки связи с украинцами за рубежом.

Министр сообщил, что первый Unity Hub, открытый в Берлине, уже демонстрирует высокий спрос среди украинцев — за первые две недели работы там предоставили почти полтысячи консультаций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.