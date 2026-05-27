В следующем этапе обмена пленными в формате «1000 на 1000» могут вернуть женщин – ГУР

В Украине продолжается подготовка к следующему этапу обмена пленными в формате «1000 на 1000». В Главном управлении разведки сообщили, что в списки могут быть включены военнопленные, захваченные еще в 2022 году, а также женщины, тяжелораненые и другие категории. Об этом заявил спикер ГУР МО Андрей Юсов.

Комментируя слова представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными о возможном «смешанном» формате обмена, Юсов подтвердил в комментарии «hromadske», что в российском плену находятся различные категории пленных, в частности те, кто там с 2022 года, а также пленные женщины, тяжело больные и тяжелораненые, представители различных направлений и подразделений.

В то же время он подчеркнул, что детали будущих обменов будут раскрывать, когда обмены будут готовы.

