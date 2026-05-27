Электросамокаты и ПДД: где можно ездить, на какой скорости и за что штрафуют до 34 тысяч грн

Какие правила ПДД действуют для пользователей электросамокатов в 2026 году и что чревато их нарушением.

Электросамокаты всё чаще становятся популярным видом транспорта в украинских городах. В то же время многие водители и пешеходы до сих пор не до конца понимают, где именно разрешено ездить на электросамокатах, какие правила действуют для их пользователей и какая ответственность предусмотрена за нарушения. Рассказываем, что стоит знать о пользовании электросамокатами в Украине.

Управлять электросамокатом рекомендуется с 14 лет.

Передвигаться на таком транспорте разрешено в местах, где это не создаёт опасности для пешеходов и других участников движения.

В частности, для движения электросамокатов рекомендуется использовать велосипедные дорожки. Если они отсутствуют, разрешается двигаться по обочине или крайнему правому краю дороги. Также пользоваться электросамокатами можно в парках и специальных зонах отдыха, если это не запрещено местными правилами.

На тротуарах пользователи электросамокатов должны уступать дорогу пешеходам и не создавать для них опасности. Выезжать на проезжую часть следует только в случаях, когда отсутствуют велодорожка или обочина, и при условии соблюдения правил безопасности дорожного движения.

Ограничение скорости

В пределах населённых пунктов пользователям электросамокатов следует придерживаться безопасной скорости движения и учитывать дорожную ситуацию. Большинство сервисов проката ограничивают скорость электросамокатов до 20–25 км/ч. Также водителям не следует перевозить пассажиров, а управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещено. Для безопасного движения электросамокат желательно оборудовать световозвращателями и звуковым сигналом.

За нарушение правил дорожного движения может наступать административная или уголовная ответственность — в зависимости от последствий нарушения. В частности, за нарушение ПДД могут налагаться штрафы. Отдельное наказание предусмотрено за управление в состоянии опьянения. Если же вследствие нарушения человек получил телесные повреждения средней тяжести или тяжёлые травмы, виновнику может грозить не только значительный штраф, но и ограничение либо лишение свободы.

Основные штрафы:

— за отдельные нарушения ПДД могут налагаться штрафы от 340 грн;

— за управление в состоянии опьянения штраф может составлять от 17 000 до 34 000 грн в зависимости от обстоятельств;

— в случае травмирования человека возможна уголовная ответственность.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что говорят суды о штрафах за езду на электросамокате без шлема.

Также мы обращали внимание, что, несмотря на привлечение водителей электросамокатов к ответственности за нарушение правил дорожного движения, сервисы проката фактически продолжают получать прибыль без должного уровня ответственности за возможные риски.

А еще в Украине зарегистрирована петиция с призывом внести изменения в Правил дорожного движения по использованию электросамокатов, электровелосипедов и моноколес. Инициатива объясняется ростом количества ДТП с участием водителей такого транспорта и необходимостью усиления контроля и ответственности.

Также предлагается запретить использование электросамокатов для детей в возрасте до 14 лет.

Как отмечала «Судебно-юридическая газета», стремительное распространение электросамокатов, гиробордов и моноколес в украинских городах создало серьезный вызов для городской инфраструктуры, которая не успевает адаптироваться к новым видам транспорта.

Также мы писали, что Верховная Рада готовится принять законопроект об ответственности для пользователей электросамокатов и моноколес, который пролежал в парламенте более 5 лет.

