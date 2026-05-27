Все данные о человеке для назначения соцвыплат объединят в одну систему: новый закон установил механизм

17:13, 27 мая 2026
Речь идет о создании единой системы, которая объединит реестры и автоматизирует проверку права на социальную поддержку.
В Украине внедрена новая цифровая модель в сфере социальной защиты, которая предусматривает объединение государственных реестров в единую информационную систему и автоматизацию проверки права на социальную поддержку. Соответствующие изменения закреплены в законе, который формирует правовые основы функционирования Единой информационной системы социальной сферы.

Вступил в силу Закон №4607-IX о Единой информационной системе социальной сферы, которым определены правовые и организационные основы функционирования Единой информационной системы социальной сферы как государственной цифровой инфраструктуры в сфере социальной защиты населения.

Что предусматривает закон о Единой информационной системе социальной сферы

Закон устанавливает создание Единой информационной системы социальной сферы как интегрированной информационно-коммуникационной среды, объединяющей электронные ресурсы в сфере социальной защиты. Система включает центральную и функциональные подсистемы, а также программно-информационные комплексы, обеспечивающие обработку, хранение, защиту и учет данных о лицах, обращающихся за социальной поддержкой, имеющих на нее право или являющихся ее получателями, а также о поставщиках социальных услуг.

Центральным элементом системы определен Единый социальный реестр, который обеспечивает ведение электронных личных дел, социальных регистрационных карточек лиц, семей и домохозяйств. В нем также фиксируются обращения за социальной поддержкой, принятые решения, начисления и выплаты всех ее видов.

Автоматизация социальных выплат и электронный обмен данными

Закон предусматривает внедрение электронной информационной взаимосвязи между государственными реестрами и информационными системами. Это означает, что установление и подтверждение права на социальную поддержку будет осуществляться на основе автоматизированного обмена данными между государственными ресурсами без необходимости дублирования информации гражданами.

В систему будет вноситься информация из обращений заявителей, в рамках электронной информационной взаимосвязи между реестрами, а также в процессе работы субъектов системы. Закон предусматривает интеграцию с широким перечнем государственных информационных ресурсов, в частности реестрами актов гражданского состояния, недвижимости, транспортных средств, налоговыми и пенсионными базами, демографическим реестром, судебными и исполнительными системами, образовательными и медицинскими ресурсами, а также другими государственными системами, определенными Кабинетом Министров Украины.

Защита персональных данных и доступ к информации

Все данные, обрабатываемые в системе, носят конфиденциальный характер. Доступ к ним предоставляется исключительно в пределах полномочий пользователей с фиксацией всех действий в системе. Закон устанавливает запрет на обработку или истребование информации вне определенных полномочий, а также предусматривает ответственность за нарушение правил защиты данных, несанкционированный доступ или разглашение информации.

Права граждан в Единой информационной системе

Граждане, чьи данные внесены в систему, получают право бесплатно проверять информацию о себе, получать уведомления о запросах к их данным, требовать исправления информации, а также получать электронные справки и выписки с автоматически сформированными идентификаторами.

Общественный контроль и мониторинг системы

Законом предусмотрено создание независимого общественного органа мониторинга, в состав которого входят представители гражданского общества и эксперты в сферах социальной политики, цифровых технологий и кибербезопасности. Его функции включают мониторинг соблюдения прав граждан, анализ эффективности работы системы и содействие прозрачности использования бюджетных средств.

Финансирование и внедрение системы

Финансирование создания и функционирования системы осуществляется за счет государственного бюджета, международной технической помощи и других разрешенных законодательством источников. Закон также предусматривает поэтапное внедрение системы и интеграцию действующих государственных реестров в единую цифровую инфраструктуру социальной сферы.

