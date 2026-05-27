Глава ВС Станислав Кравченко заявил о значительном объеме дел в судах о военных преступлениях и преступлениях против нацбезопасности

В суды уже поступило более трех тысяч уголовных производств по военным преступлениям.

Глава Верховного Суда Станислав Кравченко сообщил, что фиксируется значительный объем дел, связанных с военными преступлениями и преступлениями против основ национальной безопасности.

Об этом он сказал в рамках II Международного форума адвокатов «Kharkiv Unbreakable 2026», который объединил представителей юридического сообщества из Харькова, Киева, Львова, Луцка и Ужгорода.

Станислав Кравченко отметил, что в условиях полномасштабной войны РФ против Украины судебная власть выполняет особую миссию – не только выносит решения, но и обеспечивает стабильность правопорядка, гарантирует непрерывность доступа к правосудию и защиту основополагающих прав человека.

По его словам, несмотря на чрезвычайную нагрузку, судебная система демонстрирует устойчивость, профессионализм и приверженность принципам верховенства права. В 2025 году в судах Украины находилось почти 5,8 млн дел и материалов, из которых более 4,6 млн уже рассмотрено.

Как отмечает Станислав Кравченко, фиксируется значительный объем дел, связанных с военными преступлениями и преступлениями против основ национальной безопасности. В суды уже поступило более трех тысяч уголовных производств по военным преступлениям, а их рассмотрение позволяет формировать единую судебную практику и закладывать основу для неотвратимости ответственности виновных. В то же время судебная система обеспечивает рассмотрение многочисленных споров о возмещении ущерба, причиненного войной, защите прав внутренне перемещенных лиц, социальном обеспечении военнослужащих и членов их семей.

Кроме того, Станислав Кравченко также подчеркнул, что, несмотря на сложные вызовы военного времени, судебная власть не отступает от стратегического курса на европейскую интеграцию, и Верховный Суд активно участвует в выполнении обязательств Украины на пути к членству в Европейском Союзе и отвечает за реализацию ряда положений в рамках переговорного процесса.

Ранее в КУС ВС отметили, что суды научились лучше рассматривать дела о военных преступлениях, но проблема in absentia остается.

Отдельные суды пытаются применять адаптивные подходы для надлежащего уведомления обвиняемых, в частности направляя документы на электронные адреса или используя контакты в социальных сетях (преимущественно по делам о преступлениях против основ национальной безопасности). Однако в настоящее время такие шаги зависят исключительно от субъективного усмотрения судьи и не имеют четкого законодательного закрепления.

