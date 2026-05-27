  1. В Украине

Глава ВС Станислав Кравченко заявил о значительном объеме дел в судах о военных преступлениях и преступлениях против нацбезопасности

17:05, 27 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В суды уже поступило более трех тысяч уголовных производств по военным преступлениям.
Глава ВС Станислав Кравченко заявил о значительном объеме дел в судах о военных преступлениях и преступлениях против нацбезопасности
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Верховного Суда Станислав Кравченко сообщил, что фиксируется значительный объем дел, связанных с военными преступлениями и преступлениями против основ национальной безопасности.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Об этом он сказал в рамках II Международного форума адвокатов «Kharkiv Unbreakable 2026», который объединил представителей юридического сообщества из Харькова, Киева, Львова, Луцка и Ужгорода.

Станислав Кравченко отметил, что в условиях полномасштабной войны РФ против Украины судебная власть выполняет особую миссию – не только выносит решения, но и обеспечивает стабильность правопорядка, гарантирует непрерывность доступа к правосудию и защиту основополагающих прав человека.

По его словам, несмотря на чрезвычайную нагрузку, судебная система демонстрирует устойчивость, профессионализм и приверженность принципам верховенства права. В 2025 году в судах Украины находилось почти 5,8 млн дел и материалов, из которых более 4,6 млн уже рассмотрено.

Как отмечает Станислав Кравченко, фиксируется значительный объем дел, связанных с военными преступлениями и преступлениями против основ национальной безопасности. В суды уже поступило более трех тысяч уголовных производств по военным преступлениям, а их рассмотрение позволяет формировать единую судебную практику и закладывать основу для неотвратимости ответственности виновных. В то же время судебная система обеспечивает рассмотрение многочисленных споров о возмещении ущерба, причиненного войной, защите прав внутренне перемещенных лиц, социальном обеспечении военнослужащих и членов их семей.

Кроме того, Станислав Кравченко также подчеркнул, что, несмотря на сложные вызовы военного времени, судебная власть не отступает от стратегического курса на европейскую интеграцию, и Верховный Суд активно участвует в выполнении обязательств Украины на пути к членству в Европейском Союзе и отвечает за реализацию ряда положений в рамках переговорного процесса.

Ранее в КУС ВС отметили, что суды научились лучше рассматривать дела о военных преступлениях, но проблема in absentia остается.

Отдельные суды пытаются применять адаптивные подходы для надлежащего уведомления обвиняемых, в частности направляя документы на электронные адреса или используя контакты в социальных сетях (преимущественно по делам о преступлениях против основ национальной безопасности). Однако в настоящее время такие шаги зависят исключительно от субъективного усмотрения судьи и не имеют четкого законодательного закрепления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд война военное положение Станислав Кравченко

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

В Фонде гарантирования вкладов увеличат состав совета до 7 человек и введут конкурс на должность директора

Парламент предлагает перезапустить управление Фондом гарантирования вкладов с новыми правилами контроля и отбора руководства.

Исполнителям запретили стягивать единственное жилье военных, но без распространения лиц в СЗЧ

Изменения в законодательство обязывают нотариусов, банки и органы МВД проверять статус лица в Реестре должников перед любым важным действием.

Верховный Суд решил, что обвинение в коллаборационизме нельзя строить только на Telegram-публикациях

ВС подтвердил, что одних публикаций в Telegram-каналах недостаточно для обвинительного приговора за коллаборационную деятельность.

Deepfake-атаки на украинцев: мошенники клонируют голоса родственников с помощью ИИ

Мошенники все чаще используют deepfake голосов родственников для выманивания денег, тогда как украинское законодательство только начинает адаптироваться к таким цифровым угрозам.

Отпуск для военнослужащих в связи с рождением ребенка: когда могут не отпустить даже по закону

Семейные обстоятельства могут быть основанием для отпуска военнослужащего, однако решение принимается с учетом службы.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]