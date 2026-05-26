Суды ищут обвиняемых в соцсетях: в ККС ВС указали на проблемы в делах о военных преступлениях

14:41, 26 мая 2026
Суды научились лучше рассматривать дела о военных преступлениях, но проблема in absentia остается.
В Кассационном уголовном суде ВС отметили существенный прогресс в рассмотрении дел о военных преступлениях национальными судами. Судья ВС отметила, что в практике 2025–2026 годов фиксируется качественно новый уровень судебных решений по сравнению с началом полномасштабного вторжения. Несмотря на критический дефицит кадров, нехватку времени и чрезмерную нагрузку украинские судьи демонстрируют высокую мотивированность. Благодаря системным образовательным проектам судьи успешно осваивают источники международного гуманитарного права. Это существенно повышает общее качество правосудия на фоне сложной ситуации с безопасностью.

В то же время в ККС ВС отметили, что наиболее острым вызовом для судов первой инстанции остается осуществление специального судебного рассмотрения в отсутствие обвиняемого (производство in absentia). Судья отметила, что отдельные суды пытаются применять адаптивные подходы для надлежащего уведомления обвиняемых, в частности направляя документы на электронные адреса или используя контакты в социальных сетях (преимущественно по делам о преступлениях против основ национальной безопасности). Однако в настоящее время такие шаги зависят исключительно от субъективного усмотрения судьи и не имеют четкого законодательного закрепления.

В большинстве производств суды вынуждены опираться на стандартный алгоритм: размещение объявлений на вебпортале судебной власти и публикацию в правительственной прессе. Судья выразила сомнение относительно реальной эффективности публикации объявлений в газетах, поскольку лица на территории государства-агрессора или на оккупированных территориях их не читают, тогда как сама процедура является длительной и финансово затратной для судебной системы. Поэтому, по мнению судьи, законодатель должен оперативно пересмотреть логику уведомлений, прописать четкие критерии и устранить жесткие формальные рамки, что позволит упростить прохождение дел в судах. Положительной практикой является привлечение органов прокуратуры к опубликованию сообщений на их официальных ресурсах, что минимизирует процедурные задержки.

Анализ практики ККС ВС свидетельствует о росте количества жалоб по таким делам. Доводы защиты преимущественно сводятся к двум тезисам: ненадлежащее уведомление обвиняемого и нарушение права на защиту из-за отсутствия контакта с клиентом. Судья подчеркнула, что такие доводы свидетельствуют лишь о формальной, а не содержательной эффективности защиты.

Ключевая роль в организации справедливого процесса принадлежит председательствующему судье. Суд должен обеспечить реальную, а не иллюзорную состязательность сторон в соответствии со стандартами Европейского суда по правам человека, которые требуют сущностной эффективности защиты. Сторона обвинения не может ограничиваться механической передачей материалов дела в суд. Предварительный мониторинг показывает, что ранее приговоры часто содержали чрезмерно громоздкое изложение обстоятельств или вообще были лишены обоснования конкретных нарушений норм МГП.

Источником проблемы часто является обвинительный акт, в котором отсутствует надлежащий материально-правовой аспект преступления. Однако судья не должен просто копировать текст следователя – он имеет право и обязан непосредственно выяснять у прокурора суть инкриминируемых действий. Если процесс происходит без ходатайств, возражений и активного исследования показаний свидетелей или потерпевших, он теряет убедительность и общественное доверие. Судебный контроль за соблюдением сущностной состязательности является безальтернативным условием легитимности приговоров по делам о военных преступлениях.

