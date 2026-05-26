Суд в Киеве отменил штраф ТЦК на 17 тысяч грн из-за недоказанного надлежащего вручения повестки

Шевченковский районный суд Киева отменил постановление территориального центра комплектования о наложении штрафа в размере 17 тысяч грн за неявку по повестке и закрыл дело об административном правонарушении.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Шевченковский районный суд города Киева рассмотрел административный иск об обжаловании постановления территориального центра комплектования и социальной поддержки о привлечении лица к административной ответственности по части третьей статьи 210 КУоАП. Предметом спора стал вопрос надлежащего оповещения военнообязанного о вызове в ТЦК, а также правомерность наложения штрафа в размере 17 000 грн за неявку по повестке.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованием отменить постановление ТЦК о наложении административного взыскания, закрыть производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения и взыскать с ответчика судебные расходы. Иск был обоснован тем, что постановление принято с нарушением требований законодательства, а материалы дела не содержат надлежащих доказательств совершения административного правонарушения и доказательств надлежащего уведомления о вызове в ТЦК.

Из материалов дела следует, что начальником ТЦК 20 января 2025 года было вынесено постановление о привлечении лица к административной ответственности по части третьей статьи 210 КУоАП в связи с неприбытиеем в территориальный центр комплектования по повестке от 18 ноября 2024 года. Основанием для наложения штрафа стало утверждение о нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и воинском учете.

Вместе с тем истец указал, что еще 3 июля 2024 года обновил свои учетные данные через электронное приложение «Резерв+», в том числе сообщил об изменении фактического места проживания. По его утверждению, никаких повесток или почтовых уведомлений по фактическому месту проживания он не получал, а о наличии розыска узнал только после телефонного звонка сотрудника полиции. Во время рассмотрения дела в ТЦК он сообщил об актуальном адресе проживания и пояснил, что не был надлежащим образом оповещен о необходимости явки.

Материалы дела не содержали самой повестки, доказательств ее вручения, почтовых уведомлений о вручении или отказе от получения, а также каких-либо иных доказательств надлежащего оповещения истца. Ответчик отзыв на иск не подал и никаких доказательств в опровержение доводов истца суду не предоставил.

Выводы суда

Суд отметил, что в соответствии с пунктами 1 и 8 части второй статьи 2 КАС Украины административные суды проверяют, были ли решения субъектов властных полномочий приняты на основании, в пределах полномочий и способом, определенными Конституцией и законами Украины, а также являются ли они обоснованными с учетом всех обстоятельств дела.

Ссылаясь на положения частей второй и третьей статьи 7 КУоАП, суд подчеркнул, что производство по делам об административных правонарушениях должно осуществляться на основе строгого соблюдения законности, а применение мер административного воздействия возможно исключительно в пределах компетенции и в точном соответствии с законом.

Суд установил, что предметом обжалования является постановление ТЦК о привлечении лица к административной ответственности за нарушение порядка уточнения военно-учетных данных. При этом суд подробно проанализировал нормы Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», положения Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №560 от 16 мая 2024 года, а также нормы законодательства относительно регистрации места проживания.

Суд обратил внимание, что в соответствии с пунктом 34 Порядка №560 повестка должна направляться по адресу места проживания, сообщенному лицом при уточнении учетных данных. Согласно пункту 41 этого Порядка надлежащим подтверждением оповещения является либо личное вручение повестки, либо подтверждение почтового оператора о вручении, отказе от получения или отсутствии лица по адресу, сообщенному ТЦК.

По делу № 761/4128/25 было установлено, что истец обновил свои данные через приложение «Резерв+» и сообщил о фактическом месте проживания. Вместе с тем никаких доказательств того, что повестка направлялась именно по этому адресу, ответчик не предоставил. Суд отдельно подчеркнул, что именно адрес, сообщенный военнообязанным при уточнении учетных данных, является определяющим для надлежащего оповещения в соответствии со специальными нормами Порядка №560.

Также суд учел положения Закона Украины «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» и пришел к выводу, что после обновления данных в государственном реестре у ответчика отсутствовали фактические основания для вызова лица с целью уточнения учетных данных, поскольку такие данные уже были актуализированы в установленный законом срок.

Отдельно суд подчеркнул, что в соответствии с частью второй статьи 77 КАС Украины обязанность доказывания правомерности решения субъекта властных полномочий возлагается именно на ответчика. Вместе с тем ответчик не подал отзыв и не предоставил никаких доказательств надлежащего оповещения истца. С учетом положений части четвертой статьи 159 КАС Украины неподача отзыва без уважительных причин была оценена судом как фактическое признание иска.

Суд пришел к выводу, что отсутствие доказательств надлежащего уведомления лица о вызове в ТЦК исключает возможность установления состава административного правонарушения. При таких обстоятельствах иск был удовлетворен, постановление ТЦК о наложении штрафа отменено, а производство по делу об административном правонарушении закрыто в связи с отсутствием состава правонарушения.

Кроме того, суд взыскал с ответчика в пользу истца судебный сбор в размере 605,60 грн за счет бюджетных ассигнований.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.