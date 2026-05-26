Петра Талпу назначили на должность главы Службы судебной охраны

Петр Талпа определен победителем конкурса на должность главы Службы судебной охраны, он набрал 17,6 балла.

Во вторник, 26 мая, во время заседания Высший совет правосудия решил назначить Талпу Петра Валентиновича на должность главы Службы судебной охраны, освободив его от должности заместителя главы Службы судебной охраны по организационно-управленческой деятельности. Об этом сообщил ВСП.

«4 мая 2026 года Комиссия по проведению конкурса на занятие вакантных должностей главы Службы судебной охраны, его заместителей определила Петра Талпу победителем конкурса, который набрал общее количество 17,6 балла», — заявили в ВСП.

Всего в конкурсе на должность главы Службы судебной охраны принимали участие 6 кандидатов.

В ВСП напомнили, что глава Службы судебной охраны осуществляет организацию работы органа, который отвечает за поддержание общественного порядка в суде, пресечение проявлений неуважения к суду, а также охрану помещений судов, органов и учреждений системы правосудия, выполнение функций по государственному обеспечению личной безопасности судей и членов их семей и т.д.

Напомним, Петра Талпу назначили исполняющим обязанности главы Службы судебной охраны.

