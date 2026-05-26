Посмертное отцовство: суд разрешил женщине родить ребенка от погибшего военнослужащего с помощью криоэмбрионов

Лычаковский районный суд Львова разрешил женщине использовать криоконсервированные эмбрионы после гибели военнослужащего, признав, что его воля была направлена ​​на рождение общего ребенка.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Лычаковский районный суд города Львова рассмотрел дело №463/12547/25 о предоставлении женщине права на распоряжение и использование криоконсервированных эмбрионов, созданных с использованием репродуктивных клеток истца и ее гражданского мужа, погибшего во время выполнения боевого задания. Суд исследовал вопрос возможности посмертного использования репродуктивного материала при отсутствии прямого законодательного механизма такого распоряжения.

Суть дела

Истец обратилась в суд с требованием предоставить ей право на распоряжение и использование криоконсервированных эмбрионов, которые хранятся в центре репродуктивной медицины на основании договора о криоконсервации и хранении биологического материала.

Суд установил, что в июле 2023 года женщина и ее гражданский муж заключили с медицинским центром договор о предоставлении медицинских услуг с применением вспомогательных репродуктивных технологий.

Суд также установил, что стороны не состояли в зарегистрированном браке, однако проживали одной семьей.

В результате программы лечения бесплодия было создано 19 эмбрионов in vitro с использованием репродуктивных клеток обоих пациентов. В дальнейшем стороны заключили договор о криоконсервации и хранении эмбрионов, а также подписали предусмотренные приказом Минздрава Украины №787 заявления о применении вспомогательных репродуктивных технологий и криоконсервации эмбрионов.

В сентябре 2023 года была проведена первая процедура размораживания и переноса эмбриона, однако беременность не наступила. После этого пара временно прекратила лечение. В конце 2024 года мужчину мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины. Пара планировала провести повторную процедуру эмбриотрансфера во время его отпуска, однако мужчина погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области вследствие взрывной травмы.

После смерти мужчины истец обратилась в медицинский центр с намерением продолжить программу лечения и осуществить перенос эмбриона. Однако клиника сообщила, что проведение процедуры возможно только при письменном согласии двух пациентов, а в связи со смертью мужчины — исключительно на основании судебного решения. Медицинское учреждение в отзыве на иск фактически поддержало заявленные требования и отметило, что действующее законодательство не содержит механизма самостоятельного решения такого вопроса клиникой без судебного решения.

Позиция и выводы суда

Суд обратил внимание, что действующее законодательство Украины признает право совершеннолетних женщин и мужчин на применение вспомогательных репродуктивных технологий по медицинским показаниям. Вместе с тем Порядок применения вспомогательных репродуктивных технологий, утвержденный приказом Минздрава №787, регулирует вопросы криоконсервации и хранения эмбрионов, однако не предусматривает механизма распоряжения репродуктивным материалом в случае смерти одного из пациентов.

Суд установил, что при заключении договоров и подписании заявлений стороны были лишены возможности урегулировать вопрос посмертного использования эмбрионов, поскольку действовавшие на тот момент формы документов не содержали соответствующих положений. Также суд учел, что погибший при жизни не обращался с заявлением об утилизации эмбрионов и совместно с истцом совершил все необходимые юридически значимые действия для реализации намерения родить общего ребенка.

Отдельно суд сослался на Закон №3496-IX от 22 ноября 2023 года, которым военнослужащим во время военного положения гарантировано право на бесплатное обеспечение реализации права на биологическое отцовство (материнство), в частности путем криоконсервации репродуктивных клеток. Вместе с тем суд констатировал, что законодатель до сих пор не урегулировал правовой механизм распоряжения и посмертного использования такого репродуктивного материала.

Суд отметил, что репродуктивные права являются одним из фундаментальных естественных прав человека, а обеспечение их реализации является обязанностью государства.

Суд также подчеркнул, что при отсутствии прямого законодательного регулирования спор должен решаться с учетом принципа верховенства права и необходимости обеспечения баланса частных и публичных интересов.

С учетом принципа верховенства права, необходимости достижения баланса частных и публичных интересов, а также фактических обстоятельств дела суд пришел к выводу, что действительным волеизъявлением погибшего было не уничтожение эмбрионов в случае его смерти, а их использование истцом для рождения общего ребенка.

В итоге суд удовлетворил иск и предоставил истцу право на распоряжение и использование криоконсервированных эмбрионов, созданных с использованием репродуктивных клеток истца и погибшего военнослужащего, которые хранятся в центре репродуктивной медицины.

Как писала «Судебно-юридическая газета», во время работы над новым Гражданским кодексом Украины отдельное внимание уделили вопросам правового регулирования криоконсервированных эмбрионов, их использования и донорства. Дискуссия возникла вокруг положений проекта Гражданского кодекса №15150, который должен обновить подходы к регулированию частных и личных неимущественных прав.

Среди ключевых тем — определение правового статуса криоконсервированных эмбрионов, порядок их использования и распоряжения, а также необходимость дополнительных гарантий защиты прав будущего человека.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.