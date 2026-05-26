При переходе с пенсии госслужащего на обычную учитывается средняя зарплата за три года — ВС

14:38, 26 мая 2026
Перевод с пенсии государственного служащего на пенсию по возрасту на общих основаниях предусматривает применение показателя средней заработной платы – КАС ВС.
Переход лица с пенсии по возрасту, назначенной по Закону Украины от 16 декабря 1993 года № 3723-XII «О государственной службе», на пенсию по возрасту по Закону Украины от 9 июля 2003 года № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» осуществляется в порядке первичного назначения пенсии с применением показателя средней заработной платы за три календарных года, предшествующих году обращения, в соответствии со ст. 40 Закона № 1058-IV.

Такой вывод сделала судебная палата по рассмотрению дел о защите социальных прав Кассационного административного суда в составе Верховного Суда по делу, в котором оспаривалось право истицы, которой была назначена пенсия в соответствии с Законом № 3723-XII, на назначение пенсии по возрасту на общих основаниях с ее новым исчислением согласно положениям ст. 40 Закона № 1058-IV после достижения ею пенсионного возраста.

Судебная палата, решая вопрос о применении показателя средней заработной платы при переводе с пенсии по возрасту, назначенной в соответствии с Законом № 3723-XII, на пенсию по возрасту согласно Закону № 1058-IV, отметила, что ч. 3 ст. 45 Закона № 1058-IV устанавливает порядок перевода с одного вида пенсии, назначенной именно по этому Закону, на другой. Вместе с тем в случае перевода пенсионера, получающего пенсию по другому Закону, в частности Закону № 3723-XII, на пенсию по возрасту или по инвалидности по Закону № 1058-IV, должен учитываться показатель средней заработной платы за три календарных года, предшествующих году назначения нового вида пенсии.

Суд обратил внимание, что в соответствии со ст. 37 Закона № 3723-XII (в редакции, действовавшей на момент назначения пенсии истице) размер пенсии определялся в процентном соотношении к заработной плате государственного служащего, на которую начислялись страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование. Механизм расчета такой пенсии не предусматривал применения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, который является ключевым элементом формулы, определенной ст. 40 Закона № 1058-IV. Следовательно, при назначении пенсии по Закону № 3723-XII показатель средней заработной платы (дохода) в Украине не определялся и не применялся. Поэтому в отношении истицы отсутствует показатель средней заработной платы, который мог бы учитываться при назначении предыдущего вида пенсии в контексте ч. 3 ст. 45 Закона № 1058-IV.

Таким образом, Верховный Суд пришел к выводу, что перевод истицы с пенсии по возрасту, назначенной согласно Закону № 3723-XII, который предусматривает иные основания и порядок назначения пенсии, на пенсию по возрасту, назначенную в соответствии с Законом № 1058-IV, является первичным назначением пенсии в рамках солидарной системы и такая пенсия подлежит исчислению с применением показателя средней заработной платы за три календарных года, предшествующих году обращения.

Постановление судебной палаты по рассмотрению дел о защите социальных прав КАС ВС от 12 мая 2026 года по делу № 460/25663/23 (производство № К/990/26005/24).

