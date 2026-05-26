Руководителя ТЦК оштрафовали на 66 тысяч гривен за неподачу отчета об исполнении судебного решения.

Руководителя ТЦК оштрафовали после того, как в суд не был подан отчет об исполнении решения о внесении данных в реестр «Оберег».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Первый апелляционный административный суд подтвердил, что процедура исправления описки не предназначена для внесения в судебное решение новых сведений, которые не были установлены судом при принятии решения.

Речь шла о деле, в котором гражданин через суд добился внесения в реестр «Обериг» данных об исключении его с воинского учета. В дальнейшем, в рамках судебного контроля за исполнением решения, суд первой инстанции наложил штраф на руководителя соответствующего ТЦК и СП. При этом в тексте определения не были указаны персональные данные руководителя.

Представитель истца утверждал, что без ФИО, РНОКПП и адреса орган государственной исполнительной службы может вернуть исполнительный документ без принятия к исполнению. Однако апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции о том, что это не является «опиской» в понимании Кодекса административного судопроизводства Украины, поскольку на момент принятия решения соответствующие сведения не были установлены судом и не содержались в материалах дела.

Обстоятельства дела №200/2785/25

В июле 2025 года Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск гражданина к ТЦК и СП. Суд признал противоправным бездействие относительно невнесения в реестр «Оберег» информации об исключении лица с воинского учета и обязал внести соответствующие данные.

Основанием для этого стали заключение военно-врачебной комиссии и информация, содержавшаяся во временном удостоверении военнообязанного.

В дальнейшем представитель истца неоднократно обращался в суд в рамках контроля за исполнением решения. В марте 2026 года окружной административный суд обязал ТЦК и СП подать отчет об исполнении решения, а также наложил штраф в размере 66 560 грн на руководителя соответствующего субъекта властных полномочий.

После этого адвокат истца подал заявление об исправлении описки и просил дополнить резолютивную часть определения данными руководителя ТЦК и СП — его ФИО, датой рождения, РНОКПП и адресом проживания.

Позиция истца

Представитель истца ссылался на часть 5 статьи 149 КАС Украины, согласно которой определение о взыскании штрафа является исполнительным документом и должно соответствовать требованиям Закона «Об исполнительном производстве».

По мнению апеллянта, отсутствие идентификационных данных руководителя ТЦК и СП делает невозможным дальнейшее исполнение определения, поскольку орган государственной исполнительной службы будет иметь основания вернуть документ без принятия к исполнению.

В связи с этим представитель истца просил суд апелляционной инстанции изменить определение и дополнить его необходимыми персональными данными руководителя.

Что решил апелляционный суд

Апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения.

Коллегия судей подчеркнула, что статья 253 КАС Украины позволяет исправлять только технические ошибки — описки или очевидные арифметические ошибки, допущенные самим судом при оформлении решения.

Суд также обратил внимание на практику Верховного Суда и Большой Палаты Верховного Суда, согласно которой процедура исправления описки не может использоваться для фактического изменения содержания судебного решения или внесения в него новых данных, которые не были установлены судом при рассмотрении дела.

Апелляционная инстанция согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что на момент принятия решения о наложении штрафа в материалах дела отсутствовали подтвержденные сведения о личности руководителя ТЦК и СП, в частности документы о его назначении, копия паспорта, данные о месте проживания и РНОКПП.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что отсутствие этих данных в определении не является технической ошибкой или опиской, которая может быть устранена в порядке статьи 253 КАС Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.