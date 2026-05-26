  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Руководителя ТЦК оштрафовали на 66 тысяч гривен за неподачу отчета об исполнении судебного решения.

15:25, 26 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Руководителя ТЦК оштрафовали после того, как в суд не был подан отчет об исполнении решения о внесении данных в реестр «Оберег».
Руководителя ТЦК оштрафовали на 66 тысяч гривен за неподачу отчета об исполнении судебного решения.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Первый апелляционный административный суд подтвердил, что процедура исправления описки не предназначена для внесения в судебное решение новых сведений, которые не были установлены судом при принятии решения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь шла о деле, в котором гражданин через суд добился внесения в реестр «Обериг» данных об исключении его с воинского учета. В дальнейшем, в рамках судебного контроля за исполнением решения, суд первой инстанции наложил штраф на руководителя соответствующего ТЦК и СП. При этом в тексте определения не были указаны персональные данные руководителя.

Представитель истца утверждал, что без ФИО, РНОКПП и адреса орган государственной исполнительной службы может вернуть исполнительный документ без принятия к исполнению. Однако апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции о том, что это не является «опиской» в понимании Кодекса административного судопроизводства Украины, поскольку на момент принятия решения соответствующие сведения не были установлены судом и не содержались в материалах дела.

Обстоятельства дела №200/2785/25

В июле 2025 года Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск гражданина к ТЦК и СП. Суд признал противоправным бездействие относительно невнесения в реестр «Оберег» информации об исключении лица с воинского учета и обязал внести соответствующие данные.

Основанием для этого стали заключение военно-врачебной комиссии и информация, содержавшаяся во временном удостоверении военнообязанного.

В дальнейшем представитель истца неоднократно обращался в суд в рамках контроля за исполнением решения. В марте 2026 года окружной административный суд обязал ТЦК и СП подать отчет об исполнении решения, а также наложил штраф в размере 66 560 грн на руководителя соответствующего субъекта властных полномочий.

После этого адвокат истца подал заявление об исправлении описки и просил дополнить резолютивную часть определения данными руководителя ТЦК и СП — его ФИО, датой рождения, РНОКПП и адресом проживания.

Позиция истца

Представитель истца ссылался на часть 5 статьи 149 КАС Украины, согласно которой определение о взыскании штрафа является исполнительным документом и должно соответствовать требованиям Закона «Об исполнительном производстве».

По мнению апеллянта, отсутствие идентификационных данных руководителя ТЦК и СП делает невозможным дальнейшее исполнение определения, поскольку орган государственной исполнительной службы будет иметь основания вернуть документ без принятия к исполнению.

В связи с этим представитель истца просил суд апелляционной инстанции изменить определение и дополнить его необходимыми персональными данными руководителя.

Что решил апелляционный суд

Апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения.

Коллегия судей подчеркнула, что статья 253 КАС Украины позволяет исправлять только технические ошибки — описки или очевидные арифметические ошибки, допущенные самим судом при оформлении решения.

Суд также обратил внимание на практику Верховного Суда и Большой Палаты Верховного Суда, согласно которой процедура исправления описки не может использоваться для фактического изменения содержания судебного решения или внесения в него новых данных, которые не были установлены судом при рассмотрении дела.

Апелляционная инстанция согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что на момент принятия решения о наложении штрафа в материалах дела отсутствовали подтвержденные сведения о личности руководителя ТЦК и СП, в частности документы о его назначении, копия паспорта, данные о месте проживания и РНОКПП.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что отсутствие этих данных в определении не является технической ошибкой или опиской, которая может быть устранена в порядке статьи 253 КАС Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

решение суда штраф / штрафы судебная практика ТЦК мобилизация Резерв+ Оберег

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Продать общее имущество без нотариального согласия больше не получится: новые правила для супругов

Распоряжение совместным имуществом возможно только после нотариального оформления согласия второго супруга.

Верховный Суд объяснил, почему должники не могут снять старые аресты через обычный иск

Что делать должнику, который оплатил долг десятилетней давности, но имущество до сих пор под арестом, а материалы исполнительного производства давно уничтожены.

Малые производители электроэнергии получили возможность добровольного доступа к аукционам

Правительство меняет модель доступа для малых производителей электроэнергии: производители на объектах распределенной генерации могут присоединяться к аукционам на добровольных началах.

Критические предприятия могут потерять бронирование: Кабмин пересмотрит статусы и квоты для совместителей

Кабмин поднял уровень минимальной зарплаты для забронированных работников: сколько теперь будет стоить бизнесу отсрочка для сотрудника.

Помощь при рождении ребенка: украинки теряют выплаты из-за формальных ошибок

Споры относительно выплат при рождении ребенка чаще всего возникают из-за пропуска сроков обращения, статуса ВПЛ, проверок фактического проживания и чрезмерно формального подхода органов соцзащиты.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]