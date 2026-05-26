  1. Общество

В Киеве и области объявили желтый уровень опасности — чего ожидать от погоды

14:59, 26 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Киевской области ожидаются дожди и сильный ветер.
В Киеве и области объявили желтый уровень опасности — чего ожидать от погоды
Фото: life.kyiv.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что 27 мая в Киеве и Киевской области ожидаются опасные метеорологические явления.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность. Ночью местами, а днем по всей территории региона пройдут кратковременные дожди.

Ветер будет северо-западный, 7–12 м/с, а днем порывы будут достигать 15–20 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит 11–16°, днем — 18–23°. В Киеве ночью прогнозируют 14–16°, днем — 21–23°.

Из-за сильных порывов ветра днем 27 мая в Киеве и области объявлен I уровень опасности — желтый.

Синоптики предупреждают, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также осложнить движение транспорта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев прогноз погоды погода

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Продать общее имущество без нотариального согласия больше не получится: новые правила для супругов

Распоряжение совместным имуществом возможно только после нотариального оформления согласия второго супруга.

Верховный Суд объяснил, почему должники не могут снять старые аресты через обычный иск

Что делать должнику, который оплатил долг десятилетней давности, но имущество до сих пор под арестом, а материалы исполнительного производства давно уничтожены.

Малые производители электроэнергии получили возможность добровольного доступа к аукционам

Правительство меняет модель доступа для малых производителей электроэнергии: производители на объектах распределенной генерации могут присоединяться к аукционам на добровольных началах.

Критические предприятия могут потерять бронирование: Кабмин пересмотрит статусы и квоты для совместителей

Кабмин поднял уровень минимальной зарплаты для забронированных работников: сколько теперь будет стоить бизнесу отсрочка для сотрудника.

Помощь при рождении ребенка: украинки теряют выплаты из-за формальных ошибок

Споры относительно выплат при рождении ребенка чаще всего возникают из-за пропуска сроков обращения, статуса ВПЛ, проверок фактического проживания и чрезмерно формального подхода органов соцзащиты.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]