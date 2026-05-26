В Киеве и области объявили желтый уровень опасности — чего ожидать от погоды

В Киевской области ожидаются дожди и сильный ветер.

Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что 27 мая в Киеве и Киевской области ожидаются опасные метеорологические явления.

По прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность. Ночью местами, а днем по всей территории региона пройдут кратковременные дожди.

Ветер будет северо-западный, 7–12 м/с, а днем порывы будут достигать 15–20 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит 11–16°, днем — 18–23°. В Киеве ночью прогнозируют 14–16°, днем — 21–23°.

Из-за сильных порывов ветра днем 27 мая в Киеве и области объявлен I уровень опасности — желтый.

Синоптики предупреждают, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также осложнить движение транспорта.

