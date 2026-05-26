У Києві та області оголосили жовтий рівень небезпеки — чого очікувати від погоди

14:59, 26 травня 2026
На Київщині очікуються дощі та сильний вітер.
У Києві та області оголосили жовтий рівень небезпеки — чого очікувати від погоди
Фото: life.kyiv.ua
Український гідрометеорологічний центр повідомив, що 27 травня у Києві та Київській області очікуються небезпечні метеорологічні явища.

За прогнозом синоптиків, очікується мінлива хмарність. Вночі місцями, а вдень по всій території регіону пройдуть короткочасні дощі.

Вітер буде північно-західний, 7–12 м/с, а вдень пориви сягатимуть 15–20 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме 11–16°, вдень — 18–23°. У Києві вночі прогнозують 14–16°, вдень — 21–23°.

Через сильні пориви вітру вдень 27 травня в Києві та області оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також ускладнити рух транспорту.

Київ прогноз погоди погода

