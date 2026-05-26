  1. В Україні

Володимир Зеленський зустрівся в Києві з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською

15:11, 26 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Білоруська опозиціонерка прибула до Києва вперше.
Володимир Зеленський зустрівся в Києві з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві відбувся саміт за участі 24 країн, який об’єднав представників 24 країн, переважно європейських. Серед учасників — усі сусідні з Україною держави, зокрема Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова та Білорусь.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський та зазначив, що провів зустріч у Києві з представницею білоруської сторони Світланою Тихановською та її командою, під час якої обговорювалися питання регіональної безпеки та майбутніх відносин між народами.

Президент наголосив, що Росія намагається втягнути Білорусь у війну проти України, тоді як Україна підтримує будь-які прояви солідарності з боку білорусів.

«Україна ніколи не була загрозою для Білорусі. І ми вдячні тим білорусам, які з Україною зараз, коли вирішується доля і нашої незалежності, і незалежності кожного народу, який межує з Росією», — наголосив Президент.

Зазначимо, що сьогодні проходить IV Міжнародний саміт міст і регіонів. Вперше в ньому беруть участь представники Білорусі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ Україна Білорусь

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд дозволив стягнути з керівника понад 1,6 млн грн за незаконне звільнення директора управління

Верховний Суд підтвердив право роботодавця у порядку регресу стягнути зі службової особи усі витрати через незаконне звільнення працівника.

Продати спільне майно без нотаріальної згоди більше не вийде: нові правила для подружжя

Розпорядження спільним майном можливе лише після нотаріального оформлення згоди другого з подружжя.

Верховний Суд пояснив, чому боржники не можуть зняти старі арешти через звичайний позов

Що робити боржнику, який сплатив борг десятирічної давнини, але майно досі під арештом, а матеріали виконавчого провадження давно знищені.

Малі виробники електроенергії отримали можливість добровільного доступу до аукціонів

Уряд змінює модель доступу для малих виробників електроенергії: виробники на об’єктах розподіленої генерації можуть приєднуватися до аукціонів на добровільних засадах.

Критичні підприємства можуть втратити бронювання: Кабмін перегляне статуси і квоти для сумісників

Кабмін підняв рівень мінімальної зарплати для заброньованих працівників: скільки тепер коштуватиме бізнесу відстрочка для працівника.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]