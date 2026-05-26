Володимир Зеленський зустрівся в Києві з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською

Білоруська опозиціонерка прибула до Києва вперше.

У Києві відбувся саміт за участі 24 країн, який об’єднав представників 24 країн, переважно європейських. Серед учасників — усі сусідні з Україною держави, зокрема Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова та Білорусь.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський та зазначив, що провів зустріч у Києві з представницею білоруської сторони Світланою Тихановською та її командою, під час якої обговорювалися питання регіональної безпеки та майбутніх відносин між народами.

Президент наголосив, що Росія намагається втягнути Білорусь у війну проти України, тоді як Україна підтримує будь-які прояви солідарності з боку білорусів.

«Україна ніколи не була загрозою для Білорусі. І ми вдячні тим білорусам, які з Україною зараз, коли вирішується доля і нашої незалежності, і незалежності кожного народу, який межує з Росією», — наголосив Президент.

Зазначимо, що сьогодні проходить IV Міжнародний саміт міст і регіонів. Вперше в ньому беруть участь представники Білорусі.

