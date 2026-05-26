  1. В Україні

Для українців за кордоном хочуть спростити оренду житла через онлайн-платформу

15:11, 26 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Україні пропонують створити цифрову платформу для спрощення оренди житла українців за кордоном.
Для українців за кордоном хочуть спростити оренду житла через онлайн-платформу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні пропонують створити офіційну електронну платформу для безпечної оренди житла громадян, які перебувають за кордоном та мають нерухомість в Україні. Відповідну петицію зареєстровано на сайті уряду.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Автор звернення просить Кабінет Міністрів України розглянути можливість запуску єдиного цифрового сервісу, який дозволив би українцям, що виїхали за межі країни через війну, законно, безпечно та прозоро здавати в оренду житло, що залишилося в Україні.

У петиції зазначається, що через масову міграцію значна кількість квартир і будинків залишаються без нагляду. Частина власників не має можливості доглядати за майном, інші стикаються з ризиками незаконного заселення, пошкодження житла, накопичення боргів за комунальні послуги або шахрайських схем. Водночас попит на житло залишається високим серед внутрішньо переміщених осіб, родин військовослужбовців, ветеранів, людей з інвалідністю та інших категорій громадян.

Ініціатива передбачає створення платформи, де власник зможе самостійно подати заявку на розміщення житла, підтвердити особу та право власності через державні реєстри або «Дію», додати опис об’єкта, фото, місцезнаходження, умови проживання, орієнтовну вартість або можливість пільгової оренди.

Також пропонується передбачити можливість вибору категорій орендарів, яким власник готовий передати житло, зокрема ВПО, військовим, ветеранам, пенсіонерам або людям з інвалідністю. Окремо йдеться про створення типових договорів оренди, правил оплати, врегулювання комунальних платежів і відповідальності сторін.

Крім того, ініціатори пропонують запровадити захищений електронний кабінет для комунікації між власником і орендарем без необхідності розкривати зайві персональні дані, а також інструменти перевірки документів, систему скарг і захист від шахрайства.

На думку автора петиції 41/009979-26еп, така платформа могла б зробити ринок оренди більш прозорим, зменшити кількість незаконних угод, а також дозволити ефективніше використовувати порожнє житло в країні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна петиція кордон оренда

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд дозволив стягнути з керівника понад 1,6 млн грн за незаконне звільнення директора управління

Верховний Суд підтвердив право роботодавця у порядку регресу стягнути зі службової особи усі витрати через незаконне звільнення працівника.

Продати спільне майно без нотаріальної згоди більше не вийде: нові правила для подружжя

Розпорядження спільним майном можливе лише після нотаріального оформлення згоди другого з подружжя.

Верховний Суд пояснив, чому боржники не можуть зняти старі арешти через звичайний позов

Що робити боржнику, який сплатив борг десятирічної давнини, але майно досі під арештом, а матеріали виконавчого провадження давно знищені.

Малі виробники електроенергії отримали можливість добровільного доступу до аукціонів

Уряд змінює модель доступу для малих виробників електроенергії: виробники на об’єктах розподіленої генерації можуть приєднуватися до аукціонів на добровільних засадах.

Критичні підприємства можуть втратити бронювання: Кабмін перегляне статуси і квоти для сумісників

Кабмін підняв рівень мінімальної зарплати для заброньованих працівників: скільки тепер коштуватиме бізнесу відстрочка для працівника.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]