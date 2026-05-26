Для українців за кордоном хочуть спростити оренду житла через онлайн-платформу

В Україні пропонують створити цифрову платформу для спрощення оренди житла українців за кордоном.

В Україні пропонують створити офіційну електронну платформу для безпечної оренди житла громадян, які перебувають за кордоном та мають нерухомість в Україні. Відповідну петицію зареєстровано на сайті уряду.

Автор звернення просить Кабінет Міністрів України розглянути можливість запуску єдиного цифрового сервісу, який дозволив би українцям, що виїхали за межі країни через війну, законно, безпечно та прозоро здавати в оренду житло, що залишилося в Україні.

У петиції зазначається, що через масову міграцію значна кількість квартир і будинків залишаються без нагляду. Частина власників не має можливості доглядати за майном, інші стикаються з ризиками незаконного заселення, пошкодження житла, накопичення боргів за комунальні послуги або шахрайських схем. Водночас попит на житло залишається високим серед внутрішньо переміщених осіб, родин військовослужбовців, ветеранів, людей з інвалідністю та інших категорій громадян.

Ініціатива передбачає створення платформи, де власник зможе самостійно подати заявку на розміщення житла, підтвердити особу та право власності через державні реєстри або «Дію», додати опис об’єкта, фото, місцезнаходження, умови проживання, орієнтовну вартість або можливість пільгової оренди.

Також пропонується передбачити можливість вибору категорій орендарів, яким власник готовий передати житло, зокрема ВПО, військовим, ветеранам, пенсіонерам або людям з інвалідністю. Окремо йдеться про створення типових договорів оренди, правил оплати, врегулювання комунальних платежів і відповідальності сторін.

Крім того, ініціатори пропонують запровадити захищений електронний кабінет для комунікації між власником і орендарем без необхідності розкривати зайві персональні дані, а також інструменти перевірки документів, систему скарг і захист від шахрайства.

На думку автора петиції №41/009979-26еп, така платформа могла б зробити ринок оренди більш прозорим, зменшити кількість незаконних угод, а також дозволити ефективніше використовувати порожнє житло в країні.

