Для украинцев за границей хотят упростить аренду жилья через онлайн-платформу

В Украине предлагается создать цифровую платформу для упрощения аренды жилья украинцев за рубежом.

В Украине предлагают создать официальную электронную платформу для безопасной аренды жилья находящихся за рубежом граждан, имеющих недвижимость в Украине. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте правительства.

Автор обращения просит Кабинет Министров Украины рассмотреть возможность запуска единого цифрового сервиса, который позволил бы украинцам, выехавшим за пределы страны из-за войны, законно, безопасно и прозрачно сдавать в аренду оставшееся в Украине жилье.

В петиции отмечается, что из-за массовой миграции значительное количество квартир и домов остаются без присмотра. Часть владельцев не имеет возможности ухаживать за имуществом, другие сталкиваются с рисками незаконного заселения, повреждения жилья, накопления долгов за коммунальные услуги или мошеннических схем. В то же время, спрос на жилье остается высоким среди внутренне перемещенных лиц, семей военнослужащих, ветеранов, людей с инвалидностью и других категорий граждан.

Инициатива предусматривает создание платформы, где владелец сможет самостоятельно подать заявку на размещение жилья, подтвердить личность и право собственности через государственные реестры или «Действие», добавить описание объекта, фото, местонахождение, условия проживания, ориентировочную стоимость или возможность льготной аренды.

Также предлагается предусмотреть возможность выбора категорий арендаторов, которым владелец готов передать жилье, в частности ВПЛ, военным, ветеранам, пенсионерам или людям с инвалидностью. Отдельно речь идет о создании типовых договоров аренды, правил оплаты, урегулировании коммунальных платежей и ответственности сторон.

Кроме того, инициаторы предлагают ввести защищенный электронный кабинет для коммуникации между собственником и арендатором без необходимости вскрывать лишние персональные данные, а также инструменты проверки документов, систему жалоб и защиту от мошенничества.

По мнению автора петиции №41/009979-26эп, такая платформа могла бы сделать рынок аренды более прозрачным, уменьшить количество незаконных сделок, а также позволить более эффективно использовать пустое жилье в стране.

