Украине может понадобиться до 100 лет, чтобы обеспечить укрытиями более 95% населения — МВД

Сейчас имеющиеся в Украине укрытия могут обеспечить защиту лишь примерно для половины населения страны.

В Украине сейчас насчитывается около 61 тысячи укрытий различных типов, однако они могут обеспечить защиту лишь примерно для половины населения. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Для того, чтобы достичь уровня Финляндии, где доступ к защитным сооружениям имеют более 95% граждан, Украине может понадобиться от 80 до 100 лет.

По словам Клименко, такие оценки были подготовлены совместно с финскими партнерами. Министр подчеркнул, что Украина не имеет такого запаса времени, поскольку угроза со стороны РФ будет сохраняться не только во время войны, но и в будущем после ее завершения.

Он напомнил, что страна должна быть готова обеспечить защиту населения, учитывая протяженную границу с Россией и постоянные риски безопасности. Именно поэтому при поддержке международных партнеров Украина начала работу над расширением сети защитных сооружений. Инициатором создания Коалиции укрытий стала Финляндия.

На данный момент к коалиции уже присоединились 13 государств. В рамках сотрудничества уже состоялось несколько международных конференций, а также утверждены проекты первых семи защитных сооружений.

Первые объекты планируют построить в регионах, приближенных к линии боевых действий и зонам повышенной опасности. Речь идет о Черниговской, Сумской, Николаевской, Днепропетровской, Одесской и Херсонской областях.

Также в МВД напомнили о Стратегии развития фонда защитных сооружений гражданской защиты до 2034 года, утвержденной правительством. Реализация этой программы требует значительных финансовых ресурсов и масштабной работы, однако альтернативы усилению системы гражданской защиты нет.

