Когда совершеннолетний ребенок погибшего военного получает только часть одноразовой помощи — позиция Верховного Суда

КАС ВС рассмотрел дело по определению размера единовременного денежного пособия совершеннолетнему ребенку погибшего военнослужащего, который не имел права на выплату 15 млн грн по постановлению Кабмина №168, но претендовал на полный размер пособия по Закону «О статусе ветеранов войны».

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел дело № 400/4545/24 относительно определения размера единовременной денежной помощи членам семьи погибшего военнослужащего в случае, когда один из членов семьи уже получил выплату по другому законодательному основанию.

Суд исследовал соотношение положений Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», постановления Кабинета Министров №168 и Порядка №336.

Фабула дела

Истец обратился в суд с требованием признать противоправными действия Межведомственной комиссии при Министерстве по делам ветеранов Украины относительно неназначения и невыплаты ему единовременной денежной помощи в полном объеме в соответствии с частью седьмой статьи 15 Закона №3551-XII. Он также просил обязать комиссию назначить и выплатить невыплаченную часть помощи в размере 750-кратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

По делу установлено, что отец истца, проходивший военную службу, погиб вследствие ранений, связанных с защитой Родины. Истец является совершеннолетним сыном погибшего и относится к категории детей, которые не имеют и не имели собственной семьи. После гибели военнослужащего он получил удостоверение члена семьи погибшего Защитника Украины и обратился в Министерство по делам ветеранов с заявлением о назначении единовременной денежной помощи в соответствии с Законом №3551-XII.

Межведомственная комиссия приняла решение о назначении истцу только половины единовременной денежной помощи. Основанием стало то, что мать погибшего реализовала свое право на другую единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн в соответствии с Законом №2011-XII и постановлением Кабинета Министров №168. Комиссия исходила из того, что право на помощь по Закону №3551-XII имели два лица — мать и сын погибшего, а потому истцу принадлежит только доля от общего размера помощи.

Истец считал такие действия незаконными. Он подчеркивал, что не имел права на получение помощи по Закону №2011-XII и постановлению №168, поскольку не относился к определенным этим законом категориям лиц. По его мнению, реализация права другими членами семьи на получение выплаты по другому закону не может влиять на его право получить полный размер помощи по Закону №3551-XII. Также истец отмечал, что на момент гибели отца редакция Порядка №336 не содержала положения о выплате только части помощи совершеннолетним детям.

Решения судов

Николаевский окружной административный суд иск удовлетворил. Суд первой инстанции исходил из того, что действовавшая на момент гибели военнослужащего редакция Порядка №336 не предусматривала механизма выплаты только части помощи совершеннолетним детям, которые не реализовали право на выплату по постановлению №168. Суд также отметил, что мать погибшего не обращалась за помощью именно по Порядку №336, а потому истец был единственным претендентом на эту выплату и имел право на полный ее размер.

Пятый апелляционный административный суд отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении иска. Апелляционный суд пришел к выводу, что мать и сын погибшего относились к кругу лиц, имевших право на помощь по Закону №3551-XII. При этом мать погибшего реализовала право на другую единовременную денежную помощь по Закону №2011-XII. Суд отметил, что выбор одной из двух предусмотренных законом выплат не является отказом от другой помощи. Выплата еще одной помощи в полном объеме за одного погибшего военнослужащего противоречила бы принципу одной выплаты по одному основанию.

Правовые выводы Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что ключевым вопросом по делу является правомерность определения размера единовременной денежной помощи совершеннолетнему ребенку погибшего военнослужащего при условии, что другие члены семьи уже выбрали выплату по Закону №2011-XII и постановлению №168.

Суд обратил внимание, что Закон №3551-XII и Закон №2011-XII содержат одинаковый принцип: если лицо одновременно имеет право на несколько видов единовременной денежной помощи, выплата осуществляется только по одному из оснований по выбору такого лица.

Верховный Суд установил, что истец как совершеннолетний ребенок, не имеющий собственной семьи, действительно не имел права на помощь по Закону №2011-XII и постановлению №168, поскольку не входил в перечень лиц, определенных статьей 16-1 этого закона. В то же время он имел право на получение помощи исключительно по Закону №3551-XII.

Вместе с тем суд подчеркнул, что мать погибшего относилась к кругу лиц, имевших право на оба вида помощи, и реализовала свое право путем получения выплаты в размере 15 млн грн по постановлению №168.

Суд проанализировал положения Порядка №336 и пришел к выводу, что совершеннолетний ребенок, не реализовавший право на помощь по постановлению №168, может получить помощь по Закону №3551-XII только в размере доли, которая приходилась бы на него при условии обращения всех членов семьи, имеющих право на такую выплату.

Верховный Суд отдельно подчеркнул, что выбор лицом одной из двух возможных единовременных помощей не является отказом от другой помощи в понимании Порядка №336. Следовательно, отсутствуют основания считать, что другие члены семьи утратили право на учет при определении долей помощи только потому, что выбрали другой механизм выплаты.

Суд сформировал правовой вывод, согласно которому лицам, имеющим право на единовременную денежную помощь исключительно по части седьмой статьи 15 Закона №3551-XII, выплачивается доля от общего размера помощи в зависимости от количества лиц, имеющих право на такую выплату, независимо от того, что другие члены семьи выбрали помощь по постановлению №168. Полный размер помощи может быть выплачен только в случае, если другие члены семьи отказались от получения выплат как по Закону №3551-XII, так и по постановлению №168.

В итоге Верховный Суд согласился с выводами апелляционного суда и признал, что Межведомственная комиссия действовала в пределах полномочий и правильно определила размер помощи истцу в виде половины от предусмотренного законом размера. Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, а постановление апелляционного суда — без изменений.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с даты его принятия и не может быть обжаловано.

