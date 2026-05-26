Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики КУС ВС за апрель

17:59, 26 мая 2026
В обзоре КУС ВС освещен ряд позиций суда в сфере уголовного и уголовного процессуального права.
Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики Кассационного уголовного суда ВС за апрель 2026 года.

В сфере уголовного права акцентировано, что:

– освобождение от отбывания наказания с испытанием беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет, является правом, а не обязанностью суда. Для применения ст. 79 УК Украины суд должен установить формально-юридические (содержащиеся непосредственно в ст. 79 УК Украины и касающиеся определенных признаков лица) и оценочные основания (индивидуальные особенности конкретного уголовного производства, характер действий виновного лица, его образ жизни и т.д.), исходя из приоритета интересов ребенка и его воспитания в семейном окружении;

– отсутствие в формулировке обвинения, признанного судом доказанным, и в материалах уголовного производства данных об использовании мобильного телефона во время или для совершения уголовного правонарушения исключает его специальную конфискацию, а потому телефон подлежит возврату владельцу;

– использование приведенной в боевую готовность ручной осколочной гранаты во дворе дома в частном секторе среди жилищ других людей свидетельствует о направленности умысла на лишение жизни потерпевшего способом, опасным для жизни многих лиц.

В сфере уголовного процессуального права отмечено, что:

– в случае необходимости материалы уголовного производства в отношении нескольких лиц, подозреваемых в совершении одного уголовного правонарушения, могут быть объединены судом в одном производстве, что является правом, а не обязанностью суда;

– определение следственного судьи, которым отказано в удовлетворении жалобы лица на отказ прокурора во внесении сведений в ЕРДР в порядке ст. 214 УПК Украины, подлежит апелляционному обжалованию;

– время содержания лица под стражей на территории иностранного государства во исполнение поручения Украины о его экстрадиции засчитывается в общий срок отбывания наказания, назначенного приговором суда Украины в данном уголовном производстве.

