Глобальное изменение правил игры: Раде рекомендуют принять в целом законопроект о публичных закупках

Законопроект №11520 существенно расширяет возможности для участия в закупках украинских компаний, особенно МСП, и устраняет устаревшую бюрократию.

Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект № 11520 «О публичных закупках».

«Это не просто техническое обновление Prozorro — это глобальное изменение правил игры, где в фокусе интересы и возможности украинского бизнеса. Также это переход от временных военных адаптаций к стабильному законодательному фундаменту», — заявили в Минэкономики.

Что получит украинский бизнес?

Законопроект №11520 существенно расширяет возможности для участия в закупках украинских компаний, особенно МСП, и устраняет устаревшую бюрократию:

Пересмотр механизма разделения предмета закупки на лоты

Закон четко регулирует механизм разделения крупных закупок на лоты. Это не позволит крупным игрокам забирать все заказы и откроет двери небольшим региональным компаниям для участия в масштабных тендерах.

Возможность предлагать собственные решения (альтернативные тендерные предложения)

Впервые бизнес сможет подавать варианты своих решений (если это предусмотрено заказчиком). То есть, если у вас есть технологически лучшее или более выгодное решение, вы сможете предложить его на тендере.

Гибкие инструменты для длительного сотрудничества

Обновленные правила использования рамочных соглашений и динамических систем закупок позволят компаниям планировать свою работу заранее, поставляя стандартизированные товары без постоянного сбора пакетов документов с нуля.

Урегулирование субподряда

Взаимоотношения с субподрядчиками и соисполнителями теперь четко урегулированы на уровне закона. Это делает работу в крупных проектах безопасной и юридически защищенной для каждого участника цепочки.

Почему это важно для евроинтеграции и международного сотрудничества?

Приближение к стандартам ЕС

Законопроект направлен на имплементацию Директивы 2014/24/EU. Публичные закупки являются частью первого, базового кластера переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Доверие доноров и развитие партнерства

Для партнеров принятие закона — показатель того, что восстановление Украины происходит по самым высоким мировым стандартам прозрачности. Это откроет путь к масштабному привлечению иностранных инвестиций, финансированию проектов восстановления, где украинский бизнес будет играть ключевую роль.

Привлечение масштабной финансовой поддержки (DPO Всемирного банка)

Принятие закона является частью более широкого пакета институциональных реформ, которые Украина реализует в сотрудничестве с международными партнерами. В частности, успешное продвижение таких реформ открывает доступ к финансированию в рамках Программы политики развития рабочих мест и роста частного сектора (DPO) от Всемирного банка в размере 3,4 млрд долларов США. Полученные средства направляются непосредственно в общий фонд госбюджета для покрытия первоочередных социальных и гуманитарных расходов, что позволяет поддерживать стабильность экономики, пока бизнес адаптируется к новым европейским стандартам.

Напомним, что принятие новой редакции Закона «О публичных закупках» было заявлено как ключевой этап гармонизации украинского законодательства с правом ЕС и обязательное условие для получения макрофинансовой помощи. Однако 29 апреля 2026 года Парламент не набрал необходимого количества голосов для принятия закона в целом, отправив его на повторное второе чтение.

Причиной стали не только дискуссии, но и игнорирование замечаний Главного юридического управления, которые указывали на неконституционность отдельных норм, коррупционные риски и противоречия с Гражданским кодексом Украины.

Законопроект № 11520 рассматривался как база для послевоенного восстановления системы публичных закупок, предусматривая внедрение динамических закупочных систем, альтернативных вариантов тендерных предложений и подхода к оценке стоимости жизненного цикла. Напомним, что его подготовка осуществлялась в рамках выполнения обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС и соответствующих положений Меморандума с Европейским Союзом.

В то же время, по оценкам экспертов Аппарата Верховной Рады, в тексте законопроекта имеется ряд юридико-технических недостатков, которые могут создавать риски расширенного усмотрения органов власти и потенциально влиять на соблюдение принципа верховенства права.

Главное юридическое управление выявило ошибку в терминологии статьи 16 законопроекта, связанную с некорректным отождествлением понятий «процедура» и «способ» закупок. Проект смешивает понятие «процедура» как определенную европейскими директивами последовательность действий для выбора победителя (например, открытые торги или конкурентный диалог) и «способ» как метод обеспечения недискриминации при заключении договора.

