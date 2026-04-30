Публичные закупки на паузе: как риски монополизации вернули закон на доработку

Депутаты отказались легализовать нормы, которые могли ограничить конкуренцию.

Принятие новой редакции Закона «О публичных закупках» было заявлено как ключевой этап гармонизации украинского законодательства с правом ЕС и обязательное условие для получения макрофинансовой помощи. Однако 29 апреля 2026 года Парламент не набрал необходимого количества голосов для принятия закона в целом, отправив его на повторное второе чтение.

Причиной стали не только дискуссии, но и игнорирование замечаний Главного юридического управления, которые указывали на неконституционность отдельных норм, коррупционные риски и противоречия с Гражданским кодексом Украины.

Законопроект № 11520 рассматривался как база для послевоенного восстановления системы публичных закупок, предусматривая внедрение динамических закупочных систем, альтернативных вариантов тендерных предложений и подхода к оценке стоимости жизненного цикла. Напомним, что его подготовка осуществлялась в рамках выполнения обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС и соответствующих положений Меморандума с Европейским Союзом.

В то же время, по оценкам экспертов Аппарата Верховной Рады, в тексте законопроекта имеется ряд юридико-технических недостатков, которые могут создавать риски расширенного усмотрения органов власти и потенциально влиять на соблюдение принципа верховенства права.

Главное юридическое управление выявило ошибку в терминологии статьи 16 законопроекта, связанную с некорректным отождествлением понятий «процедура» и «способ» закупок. Проект смешивает понятие «процедура» как определенную европейскими директивами последовательность действий для выбора победителя (например, открытые торги или конкурентный диалог) и «способ» как метод обеспечения недискриминации при заключении договора.

При этом Директива 2014/24/ЕС, а именно статьи 27–31, четко определяет «открытую процедуру», «конкурентный диалог» и «инновационное партнерство» именно как процедурные механизмы, а не способы закупок.

Несмотря на соответствующие замечания, в тексте ко второму чтению сохранилась редакция, которая не полностью согласуется с правом ЕС, что, по оценкам экспертов, может создавать риски для дальнейшей имплементации евроинтеграционных обязательств Украины.

Также замечания экспертов касаются статьи 3 законопроекта, которая предоставляет Кабинету Министров Украины право самостоятельно определять особенности осуществления публичных закупок в период военного положения и в течение 90 дней после его завершения.

Фактически, такая конструкция расширяет регуляторные полномочия Правительства в сфере закупок, что вызывает опасения относительно соответствия статье 92 Конституции Украины, которая относит определение основ конкуренции исключительно к уровню закона.

Эксперты также обращают внимание на то, что предоставление Кабинету Министров широкого административного усмотрения в этой сфере может создавать риски непредсказуемости правоприменения и потенциального злоупотребления расширенными полномочиями.

Проект № 11520 также предусматривает, что Кабинет Министров должен согласовывать изменение степени локализации и отдельные исключения из закупочных процедур с профильным комитетом Верховной Рады.

Однако юридическое управление указывает, что парламентские комитеты не являются самостоятельными субъектами властных полномочий в понимании Конституции Украины и не могут наделяться полномочиями по согласованию решений исполнительной власти. Такой подход расценивается как потенциально несовместимый с принципом разделения властей и положениями статей 6 и 19 Конституции Украины.

Требования относительно степени локализации до 40% в 2028 году создают риски нарушения Соглашения об ассоциации и Соглашения о государственных закупках (GPA) Всемирной торговой организации. Иностранные государства могут инициировать антисубсидиарные расследования против украинских экспортеров из-за создания дискриминационных условий для импортных товаров.

Дополнительные замечания касаются конфликта терминологии с гражданским законодательством. В частности, использование понятия «публичный договор о закупке» признано некорректным, поскольку статья 633 Гражданского кодекса Украины определяет публичный договор как механизм продажи товаров или услуг каждому потребителю, что не соответствует природе закупочных отношений.

Более того, новая редакция закона открывает несколько возможностей для потенциальных злоупотреблений. В частности, отмена нормы о минимальном весе цены, которая ранее составляла 70%, позволяет заказчикам отдавать предпочтение более дорогим поставщикам, используя субъективные неценовые критерии. Это может привести к обходу конкуренции в пользу некоторых участников.

Кроме того, разрешение предприятиям со специальным статусом привлекать до 50% субподрядчиков создает условия для посредничества, где спецпредприятие выступает лишь прикрытием. Хотя проект внедряет инструменты для поддержки предприятий лиц с инвалидностью и ветеранов, эксперты констатировали незавершенность правового регулирования. Проект содержал поручение Кабмину только через 6 месяцев после введения закона в действие подать другой законопроект об урегулировании заключения этих контрактов.

Норма, дополняющая статью 6 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» о том, что совместная деятельность участников для участия в тендере не считается антиконкурентной, противоречит Закону. Это может привести к формированию монополий и согласованию цен, что нанесет ущерб бюджету.

Решение отправить проект на повторное второе чтение стало следствием того, что замечания к тексту не были в полной мере учтены в течение двух месяцев подготовки. Принятие закона в таком виде могло бы привести к обжалованиям в Конституционном Суде и возможным санкциям со стороны международных торговых партнеров. Даже под давлением международных дедлайнов время до повторного второго чтения даст возможность устранить коллизии и разграничить способы и процедуры закупки в соответствии с Директивой 2014/24/ЕС.

