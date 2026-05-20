Принцип воспитания «50/50» после развода может навредить ребенку: какие риски видят юристы

Законопроекты о совместной опеке после развода, по мнению юристов, нуждаются в существенной доработке.

Коллаж: SUD.UA

В Национальной ассоциации адвокатов Украины заявили, что модель совместного воспитания ребенка после развода родителей не может сводиться к формальному принципу «50/50» и должна применяться только с учетом конкретных обстоятельств и интересов ребенка.

Как известно, в Верховной Раде находятся законопроекты №12123 и №12132, касающиеся урегулирования совместной родительской опеки после развода. Один из документов предлагает рассматривать совместное воспитание как альтернативный механизм урегулирования семейных споров, другой — как основную модель.

Представители адвокатуры обратили внимание, что действующее законодательство уже гарантирует равенство прав и обязанностей матери и отца в отношении ребенка. В то же время после прекращения семейных отношений на практике часто возникают проблемы с реальным распределением участия в воспитании.

Решение об определении места проживания ребенка фактически влияет не только на то, с кем он будет жить, но и на участие второго из родителей в повседневной жизни ребенка, принятии решений относительно обучения, медицинских услуг и развития.

Также было подчеркнуто, что суды должны иметь возможность выбирать различные модели урегулирования — от проживания ребенка с одним из родителей до совместного воспитания или других форматов участия обоих родителей. При этом ключевым критерием должны оставаться наилучшие интересы ребенка.

Отдельно внимание обращается на необходимость доработки законодательных инициатив. В частности, термин «совместная опека» нуждается в четком определении, поскольку в действующем законодательстве понятие опеки применяется преимущественно в отношении детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

В НААУ также поддержали развитие медиации как механизма урегулирования споров между родителями. По словам участников обсуждения, один из законопроектов уже предусматривает возможность разрешения конфликтов через медиатора и заключение соответствующего соглашения.

Отдельный блок дискуссии касался безопасности ребенка. В случаях домашнего, физического или сексуального насилия приоритетом для суда должны быть не формальное равенство родительских прав, а безопасность и наилучшие интересы ребенка.

Среди рисков, которые суды должны учитывать, назвали психологический вред, повторную травматизацию, риск эскалации насилия, манипуляции и конфликт лояльности, когда ребенок вынужден выбирать между родителями. В связи с этим в НААУ подчеркнули, что совместное воспитание не может применяться автоматически без оценки всех обстоятельств конкретного дела.

