Лишение родительских прав — крайняя мера: апелляция защитила право отца на воспитание ребенка

В то же время, апелляционный суд предупредил ответчика о необходимости изменить отношение к воспитанию ребенка, иначе это может стать основанием для лишения его родительских прав в будущем.

Ровенский апелляционный суд оставил в силе решение о сохранении за ответчиком родительских прав, одновременно подчеркнув обязанность надлежащего исполнения родительских функций.

Суть дела № 561/1002/25 и решение суда первой инстанции

Суд отметил, что в случае невыполнения требований относительно изменения поведения и отношения к воспитанию ребенка такие обстоятельства в дальнейшем могут стать основанием для лишения родительских прав в соответствии с правовыми позициями Верховного Суда.

Коллегия судей пересмотрела заочное решение местного суда, обжалованное представителем ответчика, которым был удовлетворен иск поселкового совета и его доверитель был лишен родительских прав в отношении малолетней дочери.

Не соглашаясь с решением суда первой инстанции, представитель ответчика в апелляционной жалобе указал, что его доверитель, несмотря на пребывание за границей, поддерживает постоянную связь с ребенком, общается с ним посредством телефонной связи и мессенджеров, интересуется его жизнью, участвует в его содержании, в частности оказывает материальную помощь и приобретает необходимые вещи. Отмечалось, что его пребывание за границей является временным, обусловлено объективными обстоятельствами и не свидетельствует о самоотстранении от выполнения родительских обязанностей, а выводы органа опеки о нежелании возвращаться в Украину являются необоснованными и не подтверждены доказательствами.

Просил отменить обжалуемое судебное решение и принять новое — об отказе истцу в удовлетворении исковых требований.

Позиция апелляционного суда

Апелляционный суд принял решение об удовлетворении апелляционной жалобы представителя ответчика и отменил обжалованное им решение суда предыдущей инстанции, не согласившись с выводами о достаточности оснований для лишения ответчика родительских прав, сделанными без надлежащих доказательств.

Суд апелляционной инстанции установил, что решением местного суда в марте 2023 года мать несовершеннолетнего ребенка была лишена родительских прав.

По приказу руководителя Службы по делам детей поселкового совета девочка была взята на учет как оставшаяся без родительской опеки и временно устроена в семью.

Решением исполнительного комитета поселкового совета утвержден вывод органа опеки и попечительства о целесообразности лишения родительских прав также и отца в отношении малолетней дочери.

Принимая решение в пользу ответчика, коллегия судей учла нормы действующего законодательства, практику Верховного Суда при рассмотрении данной категории дел, интересы малолетнего ребенка и то обстоятельство, что сам факт возражения ответчика против иска о лишении его родительских прав указывает на его интерес к ребенку.

Основания лишения родительских прав предусмотрены ч. 1 ст. 164 Семейного кодекса Украины (далее в тексте — СК Украины). В частности, п. 2 ч. 1 ст. 164 СК Украины определяет, что мать, отец могут быть лишены судом родительских прав, если они уклоняются от выполнения своих обязанностей по воспитанию ребенка и/или обеспечению получения им полного общего среднего образования.

В постановлении Верховного Суда в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда от 29 января 2024 года по делу № 185/9339/21 (производство № 61-8918сво23) указано, что:

«толкование содержания пункта 2 части первой статьи 164 СК Украины дает возможность сделать вывод, что уклонение от выполнения обязанностей по воспитанию ребенка может быть основанием для лишения родительских прав только при условии виновного поведения родителей, сознательного пренебрежения ими своими обязанностями.

Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей имеет место, когда они не заботятся о физическом и духовном развитии ребенка, его обучении, подготовке к самостоятельной жизни, в частности не обеспечивают необходимого питания, медицинского ухода, лечения ребенка, что негативно влияет на его физическое развитие как составляющую воспитания; не общаются с ребенком в объеме, необходимом для его нормального самоосознания; не предоставляют ребенку доступа к культурным и другим духовным ценностям; не способствуют усвоению им общепризнанных норм морали; не проявляют интереса к его внутреннему миру; не создают условий для получения им образования.

Указанные факторы, как каждый отдельно, так и в совокупности, можно оценивать как уклонение от воспитания ребенка только при условии виновного поведения родителей, сознательного пренебрежения ими своими обязанностями.

Лишение родительских прав является исключительной мерой, которая влечет за собой существенные правовые последствия как для отца (матери), так и для ребенка (статья 166 СК Украины). Лишение родительских прав допускается только тогда, когда изменить поведение родителей в лучшую сторону невозможно, и только при наличии вины в действиях родителей.

Подобные правовые выводы относительно применения соответствующих норм СК Украины изложены в постановлениях Верховного Суда от 30 мая 2018 года по делу № 553/2563/15-ц, от 23 января 2020 года по делу № 755/3644/19 и от 23 июня 2021 года по делу № 953/17837/19».

Совокупностью собранных доказательств подтверждается пассивность ответчика в отношении выполнения родительских обязанностей, однако коллегия судей отмечает, что предоставленных доказательств недостаточно для вывода об окончательной и безвозвратной утрате родительской связи, невозможности ее восстановления и того, что сохранение правового статуса представляет реальную угрозу для благополучия ребенка.

Факт возражения заявителя против иска о лишении его родительских прав также мог указывать на его интерес к ребенку (решение ЕСПЧ от 7 декабря 2006 года по делу «Хант против Украины» (HUNT c. UKRAINE), заявление № 31111/04, пункты 57, 58).

Коллегия судей согласилась с доводами апелляционной жалобы о том, что в основу решения положен лишь вывод органа опеки и попечительства о целесообразности лишения ответчика родительских прав.

Однако такой вывод является недостаточно обоснованным и носит рекомендательный характер для суда (ст. 19 СК Украины).

Ответчик предоставил доказательства, указывающие, что отец и ребенок общаются дистанционно, ребенок осознает наличие отца.

В материалах дела отсутствуют доказательства того, что к ответчику применялись меры предупреждения и воздействия, отсутствуют доказательства того, что орган опеки при подготовке заключения контактировал с ответчиком.

Исходя из того, что лишение родительских прав является крайней мерой воздействия и не соответствует цели воссоединения ребенка и одного из родителей, апелляционный суд считает выводы суда о достаточности оснований для лишения родительских прав преждевременными и не основанными на достаточных доказательствах.

Апелляционный суд учел, что предоставленные ответчиком доказательства свидетельствуют о поддержании им определенной связи с ребенком, в частности путем общения и оказания материальной помощи. Вместе с тем такие действия сами по себе не свидетельствуют о надлежащем и полноценном выполнении родительских обязанностей. Одновременно при установленных по делу обстоятельствах коллегия судей считает, что имеющееся поведение ответчика не дает достаточных оснований для применения такой крайней меры воздействия, как лишение родительских прав.

Ровенский апелляционный суд предупредил ответчика о необходимости изменить отношение к воспитанию ребенка и возложил на орган опеки и попечительства поселкового совета контроль за выполнением ответчиком родительских обязанностей.

При этом ответчик должен учитывать, что игнорирование предупреждения суда о необходимости изменить отношение к выполнению родительских обязанностей в дальнейшем может быть признано достаточным основанием для лишения родительских прав.

