Верховный Суд пояснил, как практика Суда справедливости ЕС влияет на решения украинских судов

16:54, 20 мая 2026
Практика Суда справедливости Европейского Союза является важным ориентиром для украинских судов при толковании национального законодательства в процессе евроинтеграции Украины и дальнейшем применении положений права ЕС.
Практика Суда справедливости Европейского Союза является важным ориентиром для украинских судов при толковании национального законодательства в процессе евроинтеграции Украины и последующего применения положений права ЕС. Об этом подчеркнул судья Большой Палаты Верховного Суда Виталий Уркевич.

Еще в 2014 году между Украиной и ЕС было заключено Соглашение об ассоциации, которое предусматривает механизм постепенного приближения украинского законодательства к праву ЕС (acquis communautaire).

Украина официально получила статус кандидата на членство в Европейском Союзе 23 июня 2022 года, а в декабре 2023 года Европейский совет принял решение о начале официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС.

По словам судьи, Соглашение об ассоциации не только декларирует сотрудничество между Украиной и Европейским Союзом, но и устанавливает юридические обязательства по эффективному внедрению и применению европейских стандартов в национальном праве. В то же время в отдельных сферах положения Соглашения прямо предусматривают необходимость толкования норм в соответствии с практикой Суда справедливости ЕС.

В качестве примера такого подхода Виталий Уркевич привел постановление по делу № 910/9627/20 относительно неправомерности начисления платы за услуги по передаче электрической энергии при ее экспорте. Большая Палата Верховного Суда учла положения Договора об учреждении Энергетического Сообщества, а также решение Суда справедливости ЕС по делу FENS v Slovak Republic, в котором Суд подчеркнул, что любые платежи, связанные с пересечением товаром границы, могут создавать препятствия для свободного движения товаров. В результате ВП ВС пришла к выводу о несоответствии спорного тарифа положениям ст. 41 Договора об учреждении Энергетического Сообщества.

Также судья обратился к практике ВП ВС в спорах о защите прав интеллектуальной собственности. В частности, в постановлении по делу № 910/13988/20 о признании торговой марки хорошо известной и недействительности свидетельства на знак для товаров и услуг Верховный Суд сослался на решение Суда справедливости ЕС по делу Budějovický Budvar v Anheuser-Busch относительно толкования доктрины молчаливого согласия (acquiescence). Виталий Уркевич отметил, что хотя эта доктрина не закреплена в законодательстве Украины, практика Суда справедливости ЕС демонстрирует подход, при котором длительное добросовестное сосуществование двух торговых марок может быть допустимым.

Еще одним примером стало постановление по делу № 910/8781/23 о досрочном прекращении действия свидетельства на торговую марку из-за ее неиспользования. ВП ВС учла положения Регламента ЕС № 2017/1001 и практику Суда справедливости ЕС по делу Markus Schneider v European Union Intellectual Property Office, согласно которой в пятилетний срок использования торговой марки засчитывается ее использование всеми правообладателями, а не только последним владельцем.

Таким образом, Верховный Суд подчеркивает, что решения Суда справедливости ЕС позволяют установить содержание положений актов законодательства ЕС, а принципы, сформулированные в этих решениях, могут учитываться украинскими судами при разрешении аналогичных правовых вопросов даже в случаях, когда они касаются других государств.

