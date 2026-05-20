В Украине хотят вернуть графу «национальность» в паспорте и свидетельстве о рождении
В Украине зарегистрировали петицию с предложением вернуть графу «национальность» в свидетельство о рождении и паспорте гражданина Украины.
Авторы обращения предлагают восстановить возможность указания этнического происхождения в документах как в паспорте в форме книжечки, так и в виде дополнительного текстового поля или электронного тега в ID-карте и приложении «Дия». При этом внесение таких данных предлагают сделать исключительно добровольным – по желанию гражданина или родителей ребенка.
В петиции отмечается, что отсутствие официальной фиксации национальности, по мнению авторов, усложняет реализацию права на национальную самоидентификацию, а также создает трудности для граждан Украины за границей при подтверждении этнического происхождения или исследования родословной.
Кроме того, инициаторы обращения №41/009939-26эп считают, что возвращение графы «национальность» будет способствовать сохранению исторической памяти, культурного наследия и национальной идентичности.
Авторы петиции призывают Кабмин разработать изменения в нормативные акты, регламентирующие образцы паспорта гражданина Украины и свидетельства о рождении, а также обеспечить техническую возможность отображения информации о национальности в цифровых документах в приложении «Дия».
